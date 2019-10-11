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11.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'nın tünelleri ortaya çıkarıldı
Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçıları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Halef köyünde örgüte ait sözde bayrakları indirdi. Köyde arama-tarama çalışmaları yapan SMO, örgütün sığınak olarak kullandığı tüneller buldu.
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