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Barış Pınarı Harekatı'nda 2 köy terörden temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI'NDA 2 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Son dakika haberi... kapsamında, doğusundaki Rasulayn ilçesinin köyü /'lı teröristlerden kurtarıldı. Operasyon kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekatın ilk 3 gününde 13 köy terörden temizlendi.

kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar köyü, /'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Asfar Neccar köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Gün içinde ilçenin batısındaki köyü de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 13 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Son dakika: STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek SON DAKİKA: STK'LARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK
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Sait Sait

Adı ne olursa olsun tekdir mehmedim, Bir bir gider Allahın lütfu ile, Ve bin bin doğar şafak sökmeden, Çoğalır adi tekdir mehmedim, Kurban olmuşuz açmışız boğazımızı Kanmı istiyor bu vatan Dedemizden genlerimize işlemiş haktan Sıra bende olsun oğlum girmiş sıraya çoktan

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 15:42
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