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Selçuk Bayraktar paylaştı! Barış Pınarı Harekatı'nda önemli detay

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ DETAY

Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , Fırat’ın doğusuna başlatılan ’nda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla son 15 yılda geliştirilen savunma sistemlerinin tamamının kullanıldığını belirtti.

Müdürü ve Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Twitter hesabından ile ilgili önemli bir detayı paylaştı.

Bayraktar, "Türkiyemizin tam bağımsız ve güçlü olması için Başkanlığının milli teknoloji hamlesi vizyonuyla son 15 yılda geliştirdiği savunma sistemlerinin hepsi Barış Pınarı Harekatı'nda görevde. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar paylaştı! Barış Pınarı Harekatı'nda önemli detay SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ DETAY

Bayraktar, paylaşımda tarafından hazırlanan bir videoyu da paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarının ve savunma sanayii sistemlerinin yer aldığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Birçok kişi videoyu kendi hesabında paylaşarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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VatanSana CanımFeda VatanSana CanımFeda

Uzun menzilli kıtalararası caydırıcı silah istiyoruz. Ümmeti müslümanı korumak için.

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cevapla 11.10.2019 19:29
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