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PKK’nın gençlik yapılanmasına "Barış Pınarı" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
GÖZLERİNİ BİLE AÇAMADILAR! 'BARIŞ PINARI' BASKINI

ekiplerince tarafından düzenlenen ’nı etmek için gösteri düzenlemeye hazırlanan gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'nin Kuzeyinde faaliyet gösteren /KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla başlatılan 'nı etmek isteyen PKK mensuplarının tespiti üzerine harekete geçildi.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

ekiplerince başarı ile devam eden terör temizleme operasyonunu protesto etmek amacıyla genelinde korsan gösteri/yürüyüş/eylem gerçekleştirebileceği ve eylemlerin planlayıcısı olabileceği şeklinde hakkında bilgiler elde edilen şüpheliler belirlendi.

EŞZAMANLI OPERASYON

PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'un 11 ilçesinde 14 ayrı adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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