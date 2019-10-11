PKK’nın gençlik yapılanmasına "Barış Pınarı" operasyonu
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için gösteri düzenlemeye hazırlanan PKK gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PKK mensuplarının tespiti üzerine harekete geçildi.
ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başarı ile devam eden terör temizleme operasyonunu protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde korsan gösteri/yürüyüş/eylem gerçekleştirebileceği ve eylemlerin planlayıcısı olabileceği şeklinde hakkında bilgiler elde edilen şüpheliler belirlendi.
EŞZAMANLI OPERASYON
PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'un 11 ilçesinde 14 ayrı adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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