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Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
AZERBAYCAN'DAN 'BARIŞ PINARI'NA DESTEK

Dışişleri Bakanlığınca, () başlattığı 'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

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