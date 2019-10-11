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Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN ACI HABER

Son dakika haberi... , Barış Pınarı Harekât bölgesinde /'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Fırat'ın doğusunda terör odaklarına başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde /'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



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