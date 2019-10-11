Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.Fırat'ın doğusunda terör odaklarına başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN HAİN PLANI! TERÖRİSTLER KİLİSEYİ "ÜS" OLARAK KULLANIYOR
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