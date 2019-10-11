Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin Almanları rahatsız etti
Alman futbol kulübü Saint Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekatı' için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Oyuncunun kulübü paylaşımı hazmedemeyerek Şahin'e ihtar çekti.
Bundesliga 2 ekiplerinden Saint Pauli'de oynayan Türk futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu.
Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.
RAHATSIZ OLDULAR
25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.
DENİZ NAKİ'YE DESTEK VERMİŞLERDİ
Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.
İşte o açıklama:
"Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır"
Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.
kalan karakter 1000
Kulübün değerleri benim özelimi bağlamaz .cevapla 11.10.2019 20:30
Teröristlere Destek mesaji Atsaydi kesin madalya verirlerdi. . Cünki Avrupada kendi vatanini Assağilayana satana kahraman gözüyle bakıyorlar. Kahraman degeri veriyorlar. Kendilerine benzediğin icin itabar görürsün. Dünya sizlerin Ahiret bizim olsun.cevapla 11.10.2019 19:31
herkesin değeri kendine! hazımsızlar işlerine geldiği gibi istiyorlar herkes aynı düşüncede olamaz heleki memleket vatan konusunda!cevapla 11.10.2019 17:06
Köstek olsaydı kulübün değerleriyle uyuşmuydu. Bu Millet yeri ve zamanını bekliyor.cevapla 11.10.2019 16:48
Enver Cenk Şahin'i tebrik ederim. O kulüpte bizim değerlerimize ya saygı duysun ya da sussun. Merhametsiz duyarsız inkarcılar bizim değerlerimizi anlayıp kavrayamazlarcevapla 11.10.2019 16:27
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe devre arasında şaha kalkacak!
- Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti
- Futbola damga vuracak gençler açıklandı! Türkiye'den...
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Türkiye E-Spor’da global marka olma yolunda ilerliyor
- Terim'den 'Barış Pınarı' mesajı
- İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11'leri
- Türkiye Arnavutluk maçı canlı anlatım
- Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor
- Avcı’dan yeni sistem
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- 11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV
- Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
- Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?
- Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?
- 28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
- 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- A Haber kameramanı keskin nişancıların saldırısını anlattı |Video
- Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi