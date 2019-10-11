Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin Almanları rahatsız etti

Alman futbol kulübü Saint Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekatı' için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Oyuncunun kulübü paylaşımı hazmedemeyerek Şahin'e ihtar çekti.

Bundesliga 2 ekiplerinden Saint Pauli'de oynayan Türk futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu.

Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ OLDULAR

25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.



DENİZ NAKİ'YE DESTEK VERMİŞLERDİ

Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.

İşte o açıklama:



"Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır"



Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.