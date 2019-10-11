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Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin Almanları rahatsız etti

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Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ALMANYA'DA ENVER CENK ŞAHİN İÇİN SKANDAL HAREKET!

Alman kulübü forması giyen Enver , 'Barış Pınarı Harekatı' için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Oyuncunun kulübü paylaşımı hazmedemeyerek Şahin'e ihtar çekti.

Bundesliga 2 ekiplerinden 'de oynayan Türk futbolcu , 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu.

Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ OLDULAR
25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.

DENİZ NAKİ'YE DESTEK VERMİŞLERDİ
Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.

İşte o açıklama:

"Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun 'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır"

Cenk Şahin 2017 yılında Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

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cemil inanch cemil inanch

Kulübün değerleri benim özelimi bağlamaz .

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:30
Miroğlu Miroğlu

Teröristlere Destek mesaji Atsaydi kesin madalya verirlerdi. . Cünki Avrupada kendi vatanini Assağilayana satana kahraman gözüyle bakıyorlar. Kahraman degeri veriyorlar. Kendilerine benzediğin icin itabar görürsün. Dünya sizlerin Ahiret bizim olsun.

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 19:31
kubra kubra

herkesin değeri kendine! hazımsızlar işlerine geldiği gibi istiyorlar herkes aynı düşüncede olamaz heleki memleket vatan konusunda!

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evet3
hayır0
cevapla 11.10.2019 17:06
osman osman

Köstek olsaydı kulübün değerleriyle uyuşmuydu. Bu Millet yeri ve zamanını bekliyor.

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evet2
hayır0
cevapla 11.10.2019 16:48
&#214;mer Ömer

Enver Cenk Şahin'i tebrik ederim. O kulüpte bizim değerlerimize ya saygı duysun ya da sussun. Merhametsiz duyarsız inkarcılar bizim değerlerimizi anlayıp kavrayamazlar

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evet4
hayır0
cevapla 11.10.2019 16:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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