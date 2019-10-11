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Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin hain planı! Teröristler kiliseyi "üs" olarak kullanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN HAİN PLANI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin, 'nin kentindeki kiliseyi "üs" olarak kullanıp Mehmetçik'e saldırmaya çalıştığı bildirildi. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına, tedbirlerini alarak ve diğer harekatlardaki hassasiyetini koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristlerin, 'daki kiliseyi "üs" olarak kullanıp Mehmetçik'e saldırmaya çalıştığı bildirildi. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirleri alarak ve diğer harekatlardaki hassasiyetini koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'nin kuzeydoğusundaki teröristlere yönelik planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek, sınırın tarafındaki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar düzenlediği duyurulan PKK/PYD-YPG'li teröristler yeni bir kirli oyunun içine girdi.

Mardin ve 'da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum sivilleri şehit eden bebek katili terör örgütü, Tel Abyad'daki kiliseyi "üs" olarak kullanmaya başladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini ve kültürel yapılara hassasiyetini bilen PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçik'e saldırı düzenliyor. Teröristler, TSK'nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçik'in atış yapmasını sağlamak üzere provokasyonda bulunuyor.

Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirleri alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyup faaliyetlerine devam ediyor.

HAREKAT "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI" ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütülen harekat, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında, sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.

Harekat kapsamında sivil masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

AA

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