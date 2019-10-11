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Terörü yok etmeyi amaçlayan Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATINA KİM DESTEK KİM KÖSTEK?

'nin 'nin kuzeyinde yer alan terör yuvalarını kurutmak için başlatığı harekatı terörden beslenen ve terör sevici batı dünyasını rahatsız etti. Çok az sayıda ülke ise terörü yok etmek isteyen Türkiye'nin yanında yer aldı.

Batı dünyasının neredeyse tümü 'nin terörle mücadele için düzenlediği haklı operasyonu kınarken terör belasını yaşamış az sayıda ülke ise Türkiye'nin yanında durmayı seçti.

DESTEKLEYENLER

"SAVUNMA HAKKI VARDIR"

Macaristan: AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayımlanması planlanan kınama bildirisi, 'ın veto etmesi nedeniyle gecikti. Macaristan, vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.

"KRİZDE GERİLİMİ DÜŞÜRÜR"

İspanya: Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

"YANINIZDAYIZ"

Katar: lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.

"TERÖRÜ İYİ BİLİRİZ"

Pakistan: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerdendir" dedi.

KÖSTEK OLANLAR

ABD: Harekâtın kapsamının aşılması durumunda en ağır ekonomik yaptırımlar hedefleniyor.

Fransa: Türkiye'nin Kuzeydoğu 'deki saldırısı tehlikeli. 5 yıldır savaştığımız 'a fayda sağlıyor. Durdurulmalı.

İngiltere: Bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, halkın acılarını artırma ve DEAŞ'a karşı kazanılan başarıyı bozma riski yaratıyor.

Almanya: Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve DEAŞ'ın güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır.

Kanada: Türkiye'nin yaptığı askeri saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Lübnan: 'Kardeş bir Arap ülkesine saldırı ve Suriye toprağını işgal' olarak görüyoruz.

Mısır: Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamaktayız.

BAE: Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

Harekatı, birçok ülkeyi rahatsız etti. , İsveç, Hollanda, Danimarka, ve Finlandiya da harekata destek vermediklerini açıkladı.

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oğuzhan yılmaz oğuzhan yılmaz

mevlam güvenlik güçleimize güç iman gücü versin onları kurulan kör tuzaklardan korusun devlet yöneticilremize güç versin kolaylık versin havlayan köpeklerede hidayet versin akıl versin nasiplerinde varsa kemik versin bizler göreve hazırız yaş önemli değil 20 olur 50 olur 80 olur önce vatan vatanı olmayanın hiçbirşeyi olamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:09
osman osman

"HAÇ" ı ve haçlıyı anladık ta, onun peşine takılmış olan müslümanların topraklarında "tağut" sıfatıyla müslümanlara zulüm eden satılmış arap ülkeleri yöneticileri ne oluyor. tabii ki "alçak" oluyor bunlar. müslüman halkları bundan ayrı tutmak lazım. onlar islam ümmetinin parçalarıdır ve bizim kardeşlerimizdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 10:09
Mesut kalender Mesut kalender

Biz allahtan yardım istiyoruz siz olmasanızda olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.10.2019 09:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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