Terörü yok etmeyi amaçlayan Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör yuvalarını kurutmak için başlatığı Barış Pınarı harekatı terörden beslenen ve terör sevici batı dünyasını rahatsız etti. Çok az sayıda ülke ise terörü yok etmek isteyen Türkiye'nin yanında yer aldı.
Batı dünyasının neredeyse tümü Türkiye'nin terörle mücadele için düzenlediği haklı operasyonu kınarken terör belasını yaşamış az sayıda ülke ise Türkiye'nin yanında durmayı seçti.
DESTEKLEYENLER
"SAVUNMA HAKKI VARDIR"
Macaristan: AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayımlanması planlanan kınama bildirisi, Macaristan'ın veto etmesi nedeniyle gecikti. Macaristan, vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.
"KRİZDE GERİLİMİ DÜŞÜRÜR"
İspanya: İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
"YANINIZDAYIZ"
Katar: Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.
"TERÖRÜ İYİ BİLİRİZ"
Pakistan: Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerdendir" dedi.
KÖSTEK OLANLAR
ABD: Harekâtın kapsamının aşılması durumunda en ağır ekonomik yaptırımlar hedefleniyor.
Fransa: Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki saldırısı tehlikeli. 5 yıldır savaştığımız DEAŞ'a fayda sağlıyor. Durdurulmalı.
İngiltere: Bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, halkın acılarını artırma ve DEAŞ'a karşı kazanılan başarıyı bozma riski yaratıyor.
Almanya: Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve DEAŞ'ın güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır.
Kanada: Türkiye'nin yaptığı askeri saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Lübnan: 'Kardeş bir Arap ülkesine saldırı ve Suriye toprağını işgal' olarak görüyoruz.
Mısır: Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamaktayız.
BAE: Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.
Barış Pınarı Harekatı, birçok ülkeyi rahatsız etti. Suudi Arabistan, İsveç, Hollanda, Danimarka, ve Finlandiya da harekata destek vermediklerini açıkladı.
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mevlam güvenlik güçleimize güç iman gücü versin onları kurulan kör tuzaklardan korusun devlet yöneticilremize güç versin kolaylık versin havlayan köpeklerede hidayet versin akıl versin nasiplerinde varsa kemik versin bizler göreve hazırız yaş önemli değil 20 olur 50 olur 80 olur önce vatan vatanı olmayanın hiçbirşeyi olamazcevapla 11.10.2019 11:09
"HAÇ" ı ve haçlıyı anladık ta, onun peşine takılmış olan müslümanların topraklarında "tağut" sıfatıyla müslümanlara zulüm eden satılmış arap ülkeleri yöneticileri ne oluyor. tabii ki "alçak" oluyor bunlar. müslüman halkları bundan ayrı tutmak lazım. onlar islam ümmetinin parçalarıdır ve bizim kardeşlerimizdir.cevapla 11.10.2019 10:09
Biz allahtan yardım istiyoruz siz olmasanızda olurcevapla 11.10.2019 09:59
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