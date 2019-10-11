Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?

Barış Pınarı Harekatı’ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu. Hacı Bebek kimdir, nereli? PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hacı Bebek’in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber geldi ve Uzman Çavuş Hacı Bebek'in şehit olduğu öğrenildi. Uzman Çavuş Hacı Bebek kimdir? Hacı Bebek nereli? İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek, Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

HACI BEBEK KİMDİR?

44 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in Yeni Mahalle'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekibi eşliğinde verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı.

19 yıl önce TSK'ya katılan evli ve 2 çocuk babası Hacı Bebek'in baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Hacı Bebek, yarın düzenlenecek törenin ardından Göksun'da toprağa verilecek.