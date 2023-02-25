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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın 2012'den 2023'e 'kentsel dönüşüm' çağrıları: Muhalefet ayak bağı olurken o her fırsatta uyarıp "Bize yardımcı olun" vurgusu yaptı

Başkan Erdoğan'ın 2012'den 2023'e 'kentsel dönüşüm' çağrıları: Muhalefet ayak bağı olurken o her fırsatta uyarıp "Bize yardımcı olun" vurgusu yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, hükümetin kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi. Muhalefet partisi temsilcileri, bugüne kadar birçok projenin engellenmesi için çalıştı, bu uğurda mitingler bile düzenledi. Asrın felaketi üzerinden siyaset devşiren muhalefet partileri, bir tane TOKİ binasında en ufak çatlak olmamasına rağmen yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu. Oysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıllardır 'kentsel dönüşüm' konusunda vatandaşları uyardı ve evlerin yenilenmesi için ricacı oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı ve "Bize yardımcı olun" diyerek ricacı olduğu o açıklamalardan öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 20:17
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Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları: Her fırsatta Bize yardımcı olun vurgusu yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, hükümetin kentsel dönüşüm projeleri yeniden gündeme geldi. Muhalefet partisi temsilcileri, bugüne kadar birçok projenin engellenmesi için çalıştı, bu uğurda mitingler bile düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları: Her fırsatta Bize yardımcı olun vurgusu yaptı

Asrın felaketi üzerinden siyaset devşiren muhalefet partileri, bir tane TOKİ binasında en ufak çatlak olmamasına rağmen yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu. Oysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıllardır 'kentsel dönüşüm' konusunda vatandaşları uyardı ve evlerin yenilenmesi için ricacı oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı ve "Bize yardımcı olun" diyerek ricacı olduğu o açıklamalardan öne çıkanlar...

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Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları: Her fırsatta Bize yardımcı olun vurgusu yaptı

5 Ekim 2012:

"Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bu konuda tabi siz değerli vatandaşlarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Bir hizmetkarınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin."

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Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları: Her fırsatta Bize yardımcı olun vurgusu yaptı

26 Şubat 2013:

"Allah'ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeden, hiç kimsenin hakkını zayi etmeden bu dönüşümü sürdürecek; Türkiye'yi modern, sağlıklı, sağlam şehirlerle büyütmeye devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları: Her fırsatta Bize yardımcı olun vurgusu yaptı

6 Nisan 2013:

"Bu kentsel dönüşümlere, bu kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var. Muhalefet ve bazı çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar. Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar."