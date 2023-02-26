Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

Türkiye'nin acısını derinden hissettiği Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, ancak Film sahnelerinde görebileceğimiz gerçek hayat hikâyelerine de sahne oldu. Deprem felaketine olumsuz hava koşulları da eklenince kırsal alandaki bir çok bölgeye ulaşım da oldukça zor oldu. Ancak Türkiye'de devlet ve milletin seferberliği ile adeta 10 ilin her bir köşesinde farklı kahramanlık hikayeleri yaşanmaya devam etti. İşte yerden göğe filmleri aratmayacak bir yardım çığlığı ve kurtarma hikayesi...