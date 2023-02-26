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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 3 gün boyunca köydeki evlerinde mahsur kalan aile, karın üzerine ayaklarıyla "yardımet" yazdı. Görevi yardım taşımak olan ve bunu yapan askeri helikopterin pilotu Jandarma Albay Aytekin Çakırerk, yazıyı görünce risk alıp yamaca iniş yaptı. Yaşlı çift ile iki çocuğa yardım ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:39
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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

Türkiye'nin acısını derinden hissettiği Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, ancak Film sahnelerinde görebileceğimiz gerçek hayat hikâyelerine de sahne oldu. Deprem felaketine olumsuz hava koşulları da eklenince kırsal alandaki bir çok bölgeye ulaşım da oldukça zor oldu. Ancak Türkiye'de devlet ve milletin seferberliği ile adeta 10 ilin her bir köşesinde farklı kahramanlık hikayeleri yaşanmaya devam etti. İşte yerden göğe filmleri aratmayacak bir yardım çığlığı ve kurtarma hikayesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

Birçok yolun depremde zarar görmesi ve ağır kış koşulları nedeniyle karadan ulaşılamayan kırsal bölgelere, havadan helikopterlerle yardım taşındı. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopterler, Kahramanmaraş'taki kırsal bölgelere yardım ulaştırırken film senaryolarına konu olabilecek olaylara tanıklık etti.

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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

KAR ÜZERİNE AYAKLARIYLA "YARDIMET" YAZDILAR

Hürriyet'in haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4 kişilik aile Deprem nedeniyle 3 gün köydeki evlerinde mahsur kaldı. Elektrikleri yoktu, telefonları çekmiyordu, kar nedeniyle yolları kapalıydı, dünya ile bağlantıları kopmuştu. Kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle "YARDIMET" yazdılar.

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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

ATEŞ YAKIP DUMAN ÇIKARDILAR

Aile, helikopterin dikkatini çekebilmek için ateş yakıp duman da çıkardı. Yardım taşıyan Jandarma'ya ait helikopterin pilotu önce yazıyı fark etti. İki kez alçak uçuş yaparak durumu anlamaya çalıştı. Ardından vadi yamacındaki iki evi gördü. Risk alınarak yamaca iniş yapıldı.

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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı

Karşılarında yardım bekleyen yaşlı bir çift ve 2 çocuk gördüler. İhtiyaçları soruldu, helikopter tekrar kalkış yaptı. Kahramanmaraş'tan alınan yardımlar yine aynı helikopterle aileye ulaştırıldı.