Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik riskli iniş yaptı
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 3 gün boyunca köydeki evlerinde mahsur kalan aile, karın üzerine ayaklarıyla "yardımet" yazdı. Görevi yardım taşımak olan ve bunu yapan askeri helikopterin pilotu Jandarma Albay Aytekin Çakırerk, yazıyı görünce risk alıp yamaca iniş yaptı. Yaşlı çift ile iki çocuğa yardım ulaştırıldı.
Giriş Tarihi: 26.02.2023
08:39
Türkiye'nin acısını derinden hissettiği Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, ancak Film sahnelerinde görebileceğimiz gerçek hayat hikâyelerine de sahne oldu. Deprem felaketine olumsuz hava koşulları da eklenince kırsal alandaki bir çok bölgeye ulaşım da oldukça zor oldu. Ancak Türkiye'de devlet ve milletin seferberliği ile adeta 10 ilin her bir köşesinde farklı kahramanlık hikayeleri yaşanmaya devam etti. İşte yerden göğe filmleri aratmayacak bir yardım çığlığı ve kurtarma hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok yolun depremde zarar görmesi ve ağır kış koşulları nedeniyle karadan ulaşılamayan kırsal bölgelere, havadan helikopterlerle yardım taşındı. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopterler, Kahramanmaraş'taki kırsal bölgelere yardım ulaştırırken film senaryolarına konu olabilecek olaylara tanıklık etti.
KAR ÜZERİNE AYAKLARIYLA "YARDIMET" YAZDILAR
Hürriyet'in haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4 kişilik aile Deprem nedeniyle 3 gün köydeki evlerinde mahsur kaldı. Elektrikleri yoktu, telefonları çekmiyordu, kar nedeniyle yolları kapalıydı, dünya ile bağlantıları kopmuştu. Kırsal alanlara yardım götüren helikopterlerin dikkatini çekmek için karların üzerine ayaklarıyla büyük harflerle "YARDIMET" yazdılar.
ATEŞ YAKIP DUMAN ÇIKARDILAR
Aile, helikopterin dikkatini çekebilmek için ateş yakıp duman da çıkardı. Yardım taşıyan Jandarma'ya ait helikopterin pilotu önce yazıyı fark etti. İki kez alçak uçuş yaparak durumu anlamaya çalıştı. Ardından vadi yamacındaki iki evi gördü. Risk alınarak yamaca iniş yapıldı.
Karşılarında yardım bekleyen yaşlı bir çift ve 2 çocuk gördüler. İhtiyaçları soruldu, helikopter tekrar kalkış yaptı. Kahramanmaraş'tan alınan yardımlar yine aynı helikopterle aileye ulaştırıldı.