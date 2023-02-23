Bakanlığın ’İskenderun’da kentsel dönüşüm’ kararı Danıştay’dan böyle döndü! ’Arsalar değerli’ diyerek karşı çıktılar

BAKANLIK: "AFET ANINDA CAN VE MAL KAYBI OLUR"

Danıştay'ın 5 mahalle için verdiği kentsel dönüşümün durdurulması kararı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Danıştay 14'ncü dairesinin verdiği kararlar sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşümü devam ettirebilmesi için temyiz ettiği dava, 2018 yılında İdari Dava Dairelerin Kurulu'na geldi. İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm, Yenileme, İmar ve Kamulaştırma Derneği ile 8 vatandaşın karşı taraf olduğu davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alan olarak ilan edilen alanda bulunan yapıların büyük bir çoğunluğunun yığma kargır ve 1-2 katlı yapılar olduğu, bu yapıların niteliklerinin "kötü" ve "orta" durumda olduğunu belirterek afet anında can ve mal kaybına yol açma riski olduğu kaydedildi.