İşte CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

CHP'li Başkan Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın enkaz şehre dönmesinin en büyük sorumlusu olarak görülüyor. Birinci derece deprem bölgesinde kurulu olan şehrin, kentsel dönüşümüne izin vermeyen Savaş halkın hedefindeki isim oldu. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin 2013 yılından bu yana Hatay'da gerçekleştirmek için attığı tüm adımların karşısında duran CHP'li Başkan Lütfü Savaş şehri için ne yaptı? İşte 9 yıl boyunca belediye başkanlığı koltuğunda oturup kalkını enkaz altına bırakan Savaş'ın utanç karnesi...

