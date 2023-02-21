HaberlerGaleriİşte CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu
İşte CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu
Fay hattı üzerinde bulunan Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 9 yıl boyunca şehrin kentsel dönüşümünü engelleyerek bugünkü yıkımın en büyük sorumlusu oldu. Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin bölgede gerçekleştirmek istediği dönüşüm projelerini "rantsal dönüşüm" ismiyle sıfatlandırıp halkı galeyana getiren mitinge de imza atan CHP'li Savaş, 9 yıllık başkanlığı boyunca şehrin depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda hiçbir projeye imza atmadı. İşte bölge halkının hedefindeki isim olan CHP'li Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın 1. derecede deprem riski bulunan kentteki karnesi: 11 toplantı, 1 miting, 0 proje...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:59Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 17:05