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Haberler Galeri İşte CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

İşte CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

Fay hattı üzerinde bulunan Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 9 yıl boyunca şehrin kentsel dönüşümünü engelleyerek bugünkü yıkımın en büyük sorumlusu oldu. Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin bölgede gerçekleştirmek istediği dönüşüm projelerini "rantsal dönüşüm" ismiyle sıfatlandırıp halkı galeyana getiren mitinge de imza atan CHP'li Savaş, 9 yıllık başkanlığı boyunca şehrin depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda hiçbir projeye imza atmadı. İşte bölge halkının hedefindeki isim olan CHP'li Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın 1. derecede deprem riski bulunan kentteki karnesi: 11 toplantı, 1 miting, 0 proje...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 17:05
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İşte CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

CHP'li Başkan Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın enkaz şehre dönmesinin en büyük sorumlusu olarak görülüyor. Birinci derece deprem bölgesinde kurulu olan şehrin, kentsel dönüşümüne izin vermeyen Savaş halkın hedefindeki isim oldu. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin 2013 yılından bu yana Hatay'da gerçekleştirmek için attığı tüm adımların karşısında duran CHP'li Başkan Lütfü Savaş şehri için ne yaptı? İşte 9 yıl boyunca belediye başkanlığı koltuğunda oturup kalkını enkaz altına bırakan Savaş'ın utanç karnesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

KENTSEL DÖNÜŞÜME "RANTSAL DÖNÜŞÜM" ENGELİ
Başkan Erdoğan'ın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hatay için hayati derecede önemli görülen kentsel dönüşüm projeleri, şehrin CHP'li Başkanı Lütfü Savaş ve birtakım sol örgütler tarafından mahkeme yoluyla engellendi. Halkın güvenliği ve şehrin depreme dayanıklı hale getirecek kentsel dönüşüm projesini "rantsal dönüşüm" ismiyle sıfatlandırıp engelleyen Savaş, şehri daha sağlam bir yapıya kavuşmasın diye işleri başka bir boyuta taşıdı.

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İşte CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG
Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.

O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.

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İşte CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

SORUMLU MÜTEAHHİDİ ÖVDÜ
Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Antis Yapı Rönesans Rezidansın müteahhidine de övgüler yağdırmıştı.

Savaş, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun için 'idealist insan' savunmasında bulundu.

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İşte CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 9 yıllık karnesi! Fay hattı üzerinde kurulan şehrin kentsel dönüşümünü durdurdu

Peki 9 yıl boyunca Hatay'ın belediye başkanlığı koltuğunda oturan Lütfü Savaş, şehrini depreme dayanıklı hale getirmek için ne yaptı? İşte utanç karnesi:

2015: Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenledi. "Uzman isimlerden Hatay'ımıza yakışır bir kent dokusu oluşturmak üzere bilgiler aldık." dedi. (25 Mart 2015)