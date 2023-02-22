"Enkaz ittifakı" deprem sonrası telaşa kapıldı! Kentsel dönüşüm karşıtı muhalifler partiler Türkiye sizi unutmayacak
CHP, HDP ve İYİ Parti kentsel dönüşüme karşı bir araya gelirken, halkı manipüle ederek kışkırttı, birçok noktadaki kentsel dönüşüm ya aksadı ya da durdu. Asrın en büyük felaketi sonrası ise CHP, İYİ Parti ve HDP kentsel dönüşüme hiç karşı çıkmamışcasına kentsel dönüşüm yapılmadığına yönelik eleştirileri sıraladı. İşte CHP, İYİ Parti ve HDP'nin kentsel dönüşüme karşı ittifakı...
Giriş Tarihi: 22.02.2023
15:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
16:36
Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5'lik depremler sonrası 42 bin'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan muhalefet, birçok il ve ilçede sol örgütlerin de desteği ile halkı kışkırtmıştı. Süreçler ya akamete uğradı ya da mahkeme kararı ile durduruldu. Muhalefet bugün ise, geçmişte kentsel dönüşüme hiç karşı çıkmamışcasına hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile suçluyor. Meral Akşener'den sonra CHP'li Haver Foggo'nun da Beykoz'daki kentsel dönüşüme karşı halkı provoke ettiği görüntüler ortaya çıktı. Foggo, "Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var." ifadelerini kullanıyor. Foggo, Twitter üzerinden de kentsel dönüşüme karşı çıktığını defalarca bildirmişti. CHP'li Mahmut Tanal, Engin Altay ve Gürsel Tekin de kentsel dönüşüme karşı provokatif paylaşımlar yapmış, dönüşümü frenlemeye çalışmıştı.
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CHP'Lİ HACER FOGGO'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜME TEPKİ: BU BİR ZULÜM CHP Yoksulluk Dayanışma Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo, Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüme karşı çıkan isimler arasında yer almıştı. Sol örgütler ile birlikte halkı kışkırtan siyasilerden biri olan Foggo, bölgede YouTube yayınları yapmış, kentsel dönüşümü zulüm olarak adlandırmıştı.
Foggo, Beykoz Tokatköy'deki dönüşüme şu sözlerle tepki göstererek hükümeti hedef alıyor:
Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var.
"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK" Halkı sosyal medyadan da kışkırtan Foggo, "Ölmek var dönmek yok.", "Tokatköy'de mahaleli komşularının evlerini yıktırmamak için barikat kurdu' gibi ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptı.
"VATANDAŞA ZULMETMEKTEN VAZGEÇİN" CHP'li Özgür Karabat, Beykoz'daki kentsel dönüşüme Twitter'dan tepki göstererek, "AK Partili Beykoz Belediyesi Tokatköy halkının evlerini yıkıyor. Vatandaşa zulmetmekten vazgeçin Tokatköy hakı yalnız değildir." şeklinde provokatif ve halkı galeyana getirecek ifadeler kullandı.
ÖNCE İPTAL ETTİRDİLER SONRA HESAP SORMAK İSTEDİLER CHP'li Mahmut Tanal, Tokatköy'deki dönüşüm sırasında sık sık provokasyona imza atan ve dönüşümü durdurmak için var gücü ile çalışan isimler arasında yer aldı. Tanal, dönüşüm süreci durduktan sonra ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tanal, "AK Partili Beykoz Belediyesi'nin kentsel dönüşüm adı altında halkı zorbalıkla sokağa attığı Tokatköy'de imar planları iptal edildi. Evleri yıkılanlar bu kışı nasıl geçirecekler? Çocukları okula nasıl gidecekler? İnsanlar üzerinden yaratılan travmalar nasıl onarılacak?" dedi. Tanal, sol örgütlerle halkı kışkırtarak mahkemeden durdurma kararı çıkartan isimler arasında yer alırken, süreç akamete uğrayınca 'Şimdi ne olacak?' şeklindeki tutumu tepki çekmişti.