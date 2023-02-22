"Enkaz ittifakı" deprem sonrası telaşa kapıldı! Kentsel dönüşüm karşıtı muhalifler partiler Türkiye sizi unutmayacak

CHP'Lİ HACER FOGGO'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜME TEPKİ: BU BİR ZULÜM

CHP Yoksulluk Dayanışma Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo, Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüme karşı çıkan isimler arasında yer almıştı. Sol örgütler ile birlikte halkı kışkırtan siyasilerden biri olan Foggo, bölgede YouTube yayınları yapmış, kentsel dönüşümü zulüm olarak adlandırmıştı.

Foggo, Beykoz Tokatköy'deki dönüşüme şu sözlerle tepki göstererek hükümeti hedef alıyor:

Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var.