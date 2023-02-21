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CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, CHP'nin kentsel dönüşüm karşıtı çalışmaları yeniden tartışma konusu oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerindeki adaylık sürecinde deprem sonrası binaların yıkıldığı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi de Uzundere'de 11 yıl boyunca vatandaşı 'kentsel dönüşüm yapacağım' diyerek oyaladı. Kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlar geçtiğimiz yıl spor salonu temeli atmak için İzmir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i şikayet ederek yardım istemişti. Kılıçdaroğlu, "Devlet yapsın" diyerek vatandaşları azarlamıştı. 11 yıl boyunca İzmirlileri oyalayan CHP'li belediyeye karşı vatandaşlar; "Yapamıyorsanız bırakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Uzundere'deki kentsel dönüşümü yapsın" çağrısında bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 22:07
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CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı.

11 ili etkileyen depremler nedeniyle yaşanan can kayıpları tüm ülkeyi yasa boğarken, depremden etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği yeniden gündeme geldi.

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CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

DEVLET KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNDE BULUNDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle kentsel dönüşüm hamlesinde bulunuldu.

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CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG

Ancak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, siyasi emelleri uğruna proje karşıtı miting düzenledi.

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CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.

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CHP İzmir’de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

İZMİR'DE 11 YILLIK İŞKENCE! SOYER YAPMADI, KILIÇDAROĞLU MAĞDURLARI AZARLADI

Geçtiğimiz yıl, İzmir Karabağlar'da Mobilya Akademi'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların kentsel dönüşüm eylemi ile karşılaşmıştı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini paylaşan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i şikayet ederek yardım istedi. Kılıçdaroğlu, "Devlet yapsın" diyerek vatandaşları azarlamıştı.