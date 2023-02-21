CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü böyle engelledi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, CHP'nin kentsel dönüşüm karşıtı çalışmaları yeniden tartışma konusu oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerindeki adaylık sürecinde deprem sonrası binaların yıkıldığı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi de Uzundere'de 11 yıl boyunca vatandaşı 'kentsel dönüşüm yapacağım' diyerek oyaladı. Kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlar geçtiğimiz yıl spor salonu temeli atmak için İzmir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i şikayet ederek yardım istemişti. Kılıçdaroğlu, "Devlet yapsın" diyerek vatandaşları azarlamıştı. 11 yıl boyunca İzmirlileri oyalayan CHP'li belediyeye karşı vatandaşlar; "Yapamıyorsanız bırakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Uzundere'deki kentsel dönüşümü yapsın" çağrısında bulunmuştu.