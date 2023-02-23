Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! Akşener'den İmamoğlu'na hepsi işin içinde! Projeleri durdurduklarını "gururla" anlattılar
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında kara propagandaya başlayan muhalefet, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürüp algı operasyonlarına girişmişti. Muhalefetin yıllardır tepki çeken tutumu ise arşivdeki görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı. Arşivdeki görüntülerinde çok sayıda CHP'li ismin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kentsel dönüşüme yıllardır karşı çıktığı görülüyor. İşte muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı anlar...
Hükümet, son 20 yıldır kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdi. Muhalefet ise kentsel dönüşümü ya iptal ettirdi ya da akamete uğrattı. Hatta TOKİ projeleri dahi bir çok kez hedef tahtasına oturtuldu.
CHP'DEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
Yaşanan son depremle kentsel dönüşüm bir kez daha gündem oldu. Afetin büyük ölçüde vurduğu illerden biri de Hatay'dı. Ancak yıllar önce Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşümün CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından engellendiği, hatta bu konuda miting yaptığı ortaya çıktı.
İŞ MAKİNESİNİ KARDEŞİNE GÖNDERDİ
Kentsel dönüşüm yapılması beklenen Hatay'ın Emek Mahallesi onlarca kişiye mezar oldu. Kentsel dönüşüme hayır' diye miting yapan CHP'li Lütfü Savaş'ın deprem felaketinin ardından belediyeye ait iş makinesini kardeşi Mehmet Savaş'ın evi için tahsis etmesine tepki yağmıştı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI DAHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş ise devletin riskli alana dahil ettiği bölgede kentsel dönüşüme karşı dava açıldığını söylemişti.
DANIŞTAY RAPORUNA ULAŞILDI
Yıkılan 185 bina, binden fazla vatandaşa mezar olan o bölge için Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararına ulaşıldı.
Kararda, 5 mahallede bulunan yapılarla ilgili teknik raporun olmadığı belirtilerek kentsel dönüşümün durdurulduğu görülürken, bir Danıştay üyesinin ise verilen karara karşı şerh düştüğü ortaya çıktı.
BAKANLIK İTİRAZ ETTİ AMA...
Karşı oy kullanan üye "zemin yapısına ilişkin tespitler sonucunda karar verilmesi gerekir" diyerek kentsel dönüşümün durdurulması kararına direndi. Bakanlığın mahkemeye yaptığı itiraz da ise "afet anında can ve mal kaybı olur" uyarısı yaptığı görüldü.
SEÇİM VAADİ "KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR"
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'da 2019'da yaptığı paylaşımda Hatay için planlanan kentsel dönüşüme 'dur' dediği ortaya çıktı. CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu'nun seçim vaadi ise "kentsel dönüşüme hayır"dı.
İSTANBUL'DA DA ENGEL OLMAK İSTEDİLER
CHP'lilerin kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeler bununla sınırlı değil. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüme karşı "AK Parti'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı" sözleri sürecin yavaşlamasına sebep olmuştu.
GURURLA ANLATTILAR
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise Afyonkarahisar'da verdiği mücadeleler ile kentsel dönüşüm projesini iptal ettiklerini "gururla" anlattı.
TOKİ ÜZERİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM HEDEF ALINDI
24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi'nin 2014'te yaptığı kentsel dönüşüm karşıtı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Develi'nin "30 Mart'ta halkımız 'kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır." şekildeki paylaşımı bölgede kentsel dönüşüme nasıl karşı çıkıldığının bir göstergesi oldu.
BİR DE PİŞKİN CÜMLELER...
Develi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Yaşananları unutturmayacağız" şeklinde paylaşım yaptı. CHP'li Develi'nin bu iki farklı paylaşımı ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
İBB DE İŞİN İÇİNDE
İBB Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in depremden 1 ay önce İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, şehirdeki eski yapıları yenilemek için başlatılan kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktığı ortaya çıktı.
AKŞENER DE TOZKOPARAN'DA KARŞI ÇIKTI
İstanbul'un Güngören ilçesindeki Tozkoparan Mahallesi 21 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile riskli alan ilan edildi.
Kentsel dönüşüm için start verildi. Ancak CHP Üsküdar Belediye Başkan Aday Adayı ve Avukat Onur Cingil, Temmuz 2021'de "Tozkoparan riskli alandan çıksın" diye Danıştay'a başvurdu ve kazandı.
İYİ Parti lideri Akşener'de Tozkoparan'a giderek kentsel dönüşüme karşı çıktığını böyle açıklamıştı. Akşener "Belli alanlar bağırdık durdurmaya çalıştık. faydamız olmadı ama durdurma konusunda faydamız oldu. Seçimler çok az bir zaman kaldı durdurma konusunda ciddi bir faydamız olabilir" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in Beykoz Tokatköy'e giderek, 'kentsel dönüşüme karşı organize olma' çağrısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
"Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al, 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok, ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse ediyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize, organize olun. Sizin dediklerinizi arkadaşlarımız aldı yayınlayacak. Pazartesiye de böyle bir şey yapalım. Sonra da devamını getirelim inşallah."
İMAMOĞLU DA DEVREYE GİRDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'liler, Türkiye'nin en büyüğü olan İstanbul Esenler'deki kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye başvurdu.
Esenler'deki kentsel dönüşüm projeleri için toplam 11 dava açıldı. Yerel mahkemeler bunlardan 5'ini reddetti. 4'ü Danıştay'da temyiz aşamasında bulunurken 1 tanesi danıştay tarafından reddedildi. İBB yönetimi, davalar reddedildikçe, yenilerini açmaya devam ediyor. şu anda 6 dava devam ediyor.
BARIŞ ATAY'DAN ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI
Gece gündüz kara propaganda peşine olan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın 2020'de kentsel dönüşümlere de karşı çıkarak insanları örgütlenmeye davet ettiği görüldü.
Hatay'ın "böyle bir şeye karşı kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" dediği belirlendi.
Depremde can kaybetmemek adına yapılması önemli olan kentsel dönüşüme CHP'nin daha birçok karşıt söylemi bulunuyor. Hatta CHP'nin resmi internet sitesinde istikrarlı bir şekilde kentsel dönüşüm hakkında kara propanda yapıldığı görülüyor
İşte türkiye depremlere ağlarken, riskli yapıların yenilenmesi için AK Parti iktidarının Türkiye çapında başlattığı kentsel dönüşüm projelerinin sürekli muhalefet engeline takılması, vatandaş tarafından bir kez daha not edildi.
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