Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! Akşener'den İmamoğlu'na hepsi işin içinde! Projeleri durdurduklarını "gururla" anlattılar

Meral Akşener'in Beykoz Tokatköy'e giderek, 'kentsel dönüşüme karşı organize olma' çağrısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

"Pazartesi günü bizim İstanbul milletvekillerini de al, 7-7.30 gibi burada olun. Derneğinizde beyanat versinler. Benim dokunulmazlığım yok, ben vekil değilim. Ben onu alıp kamuoyuna lanse ediyim. İletişim bilgilerinizi verin birbirinize, organize olun. Sizin dediklerinizi arkadaşlarımız aldı yayınlayacak. Pazartesiye de böyle bir şey yapalım. Sonra da devamını getirelim inşallah."