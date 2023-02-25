25 Şubat 2023, Cumartesi
Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ettiler ve konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldiler.
Giriş Tarihi: 25.02.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 22:17
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