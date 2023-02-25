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Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ettiler ve konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldiler.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 22:17
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Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti

Nurdağı'nda "Tek Yürek Türkiye" olarak adlandırılan meydanda kurulu tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü.

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Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti

Konteyner kentte ailesiyle kalan depremzede Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı.

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Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti

Emine Erdoğan ve Sharif, aileyle geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı.

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Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti

Emekli öğretmen Süleyman Atmaca, deprem sonrası eşinin soba yakmak için yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlattığını ve çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirtti.

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Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif deprem bölgesini ziyaret etti

Atmaca, o gün herkesin seferber olduğunu ifade ederek, "Hepsinden Allah razı olsun." dedi.