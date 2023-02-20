HaberlerGaleriCHP'li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste
CHP'li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüme karşı düzenlediği miting görüntülerinin ardından CHP'li vekillerin de kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüme karşı "AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı" sözleri tekrar gündem oldu. İşte CHP'li vekillerin 'istismar' dönüşümü...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:37Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:37