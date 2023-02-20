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CHP'li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüme karşı düzenlediği miting görüntülerinin ardından CHP'li vekillerin de kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüme karşı "AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı" sözleri tekrar gündem oldu. İşte CHP'li vekillerin 'istismar' dönüşümü...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:37
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CHP’li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15'inci güne girildi. Toplamda 11 ili etkileyen depremlerde 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketi olarak tanımlanan afet binlerce can aldı. Bu süreçte yapılan araştırmalar sonucu yıkılan ve hasarlı binlerce binada ciddi malzeme eksikliği ve uygulama hatası olduğu ortaya çıktı.
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CHP’li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yaşanan can kayıpları tüm ülkeyi yasa boğarken, depremden etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği yeniden gündeme geldi.

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CHP’li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste

DEVLET KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNDE BULUNDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle kentsel dönüşüm hamlesinde bulunuldu.

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CHP’li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG

Ancak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, siyasi emelleri uğruna proje karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.

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CHP’li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste

CHP'Lİ VEKİLLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI

Savaş'ın bu tutumu yeniden gündem olunca diğer CHP'li vekillerin kentsel dönüşüme karşı tutumları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2020 yılında sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını şu şekilde bildirdi: "İstanbul'un göbeğinde Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı."