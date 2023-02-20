CHP’li isimler kentsel dönüşüme karşı çıkarak şehirleri enkaz altında bıraktılar! İşte isim isim o liste

CHP'Lİ VEKİLLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI

Savaş'ın bu tutumu yeniden gündem olunca diğer CHP'li vekillerin kentsel dönüşüme karşı tutumları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2020 yılında sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını şu şekilde bildirdi: "İstanbul'un göbeğinde Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı."