Kentsel dönüşümün takozu CHP’li Ekrem İmamoğlu çıktı! Esenler’deki projeleri durdurmak için dava üstüne dava açmış

Hatay İskenderun'da 5 mahallede kentsel dönüşüme engel olarak vatandaşların dayanıklı binalarda oturmasını engelleyen ve depremde binlerce canın yitip gitmesine neden olan CHP ve beraberindeki çevrelerin, İstanbul'da da 'istemezük'çü zihniyeti uygulamaya koyduğu ortaya çıktı. Bu konuda başı İBB başkanı çekerken, CHP'li meclis üyeleri ve TMMOB Şehir Plancıları Odası da ona destek veriyor. Esenler Belediyesi'nin yürüttüğü 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini engellemek amacıyla 9'unu İBB'nin açtığı 11 davadan 5'i reddedildi, 6'sı ise devam ediyor.