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İşte kentsel ihanet haritası! Muhalefetin engellediği dönüşüm projelerinin listesi ortaya çıktı | İnsan hayatını hiçe sayan kafa
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti, HDP ve yandaşları tarafından engellendi. Muhalefet 32 ilde riskli alanların dönüştürülmesi için hazırlanan 481 projenin 119'una dava açtı. Türkiye bu yıkım kafasının sorumsuzluğunun bedelini ağır ödedi.
Giriş Tarihi: 24.02.2023 06:57Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:26