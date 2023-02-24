İşte kentsel ihanet haritası! Muhalefetin engellediği dönüşüm projelerinin listesi ortaya çıktı | İnsan hayatını hiçe sayan kafa

SABAH, 32 ilde mahkeme kararıyla durdurulan riski alan, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri ile yenileme alanlarının listesine ulaştı. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'i, 21 yenileme alanının 4'ü, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanından da 34'ü açılan davalarla engellendi. Engellenen projeler ve riskli alanlar arasında, asrın felaketinin yaşandığı Adana, Diyarbakır, Hatay ve Malatya'daki riskli alan kararları ile İstanbul'un 9 ilçesindeki 48 mahalledeki dönüşüm projeleri de yer aldı.

