Meral Akşener Beykoz’da kentsel dönüşüme böyle engel oldu: Organize olalım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il büyük hasar aldı, 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin yüzde 98'inin 1999 öncesi yapılar olduğu tespit edildi. Büyük deprem sonrası kentsel dönüşüm tartışmaları alev aldı. Hükümet birçok ilde kentsel dönüşü yapmak isterken muhalefet ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile dirençle karşılaştı. Onlardan biri de büyük depremin beklendiği İstanbul'da Beykoz ilçesi. Beykoz'un Tokatköy ilçesinde kentsel dönüşümle vatandaşlara daha güvenli mimariler sunulacaktı. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP ile sol örgütler halkı kışkırtarak dönüşümü engelledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o günlerde halkı kentsel dönüşüme karşı organize olmaya çağırdığı kaydedilen bir videoda açıkça görüldü.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI SOL ÖRGÜTLER VE MUHALEFET EL ELE

Depreme karşı dayanıklı yapılar hayat kurtarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yapılan TOKİ konutları 11 ilin etkilendiği asrın en büyük felaketinde hiçbir zarar görmedi. Bu da dönüşümün ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin ikiyüzlü tutumu dikkat çekti. Deprem öncesi kentsel dönüşümün yapılacağı her noktada direnen muhalefet, sol örgütler ile ele ele halkı kışkırttı. Birçok noktada kentsel dönüşüm muhalefetin manipülasyonları ile mahkemeye taşındı. Çalışmalar ya aksadı ya da durdu.