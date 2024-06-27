Başkan Erdoğan’dan Çekya maçının yıldızı Barış Alper Yılmaz’a övgü dolu sözler: Sağ kanadı felç ettin

MONTELLA'DAN ERDOĞAN'A MİLLİ MAÇ DAVETİ

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ise, "Ben de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." diyerek cevap verdi.

Montella, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım, genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." şeklinde konuştu.