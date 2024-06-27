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Başkan Erdoğan'dan Çekya maçının yıldızı Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler: Sağ kanadı felç ettin

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 11:15 Güncelleme: 27.06.2024 11:25
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Başkan Erdoğan’dan Çekya maçının yıldızı Barış Alper Yılmaz’a övgü dolu sözler: Sağ kanadı felç ettin

A Millilerimiz EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst turda Avusturya'nın rakibi oldu. Kritik karşılaşma sonrası Başkan Erdoğan millileri telefonla tebrik ederken Montella, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile telefonda görüştü. Erdoğan, maçta etkili bir performans gösteren Barış Alper'i tebrik ederken "Sağ kanadı felç ettin" yorumunu yaptı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE TEBRİK

Başkan Erdoğan, Hamburg'da oynanan maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile görüştü.

MONTELLA'DAN ERDOĞAN'A MİLLİ MAÇ DAVETİ

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ise, "Ben de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." diyerek cevap verdi.

Montella, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım, genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." şeklinde konuştu.

ÇALHANOĞLU'NA TEBRİK: SIKINTIYA GİRDİĞİMİZ ANDA...

Başkan Erdoğan, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu da arayarak, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu ise, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkadaşlarının selamını iletti.

"GOLÜN HEPİMİZİ RAHATLATTI"

Milli takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun'u da tebrik eden Erdoğan, "Çok güzel bir gol oldu, hepimizi rahatlattı. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi. Cenk Tosun, "Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesiyle teşekkür etti.

BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ: SAĞ KANADI FELÇ ETTİN

Maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile de konuşan Erdoğan, "Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin, tebrik ediyorum. Takımın 11'de 11 hepsini de tebrik ediyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı." dedi.

Barış Alper, Başkan Erdoğan'a "Sağ olun teşekkürler. En önemli şey kazanmaktı, takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele verdik. En önemli şey son 16 turuna kaldık. Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah." şeklinde cevap verdi.

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