Başkan Erdoğan'dan Çekya maçının yıldızı Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler: Sağ kanadı felç ettin
A Millilerimiz EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst turda Avusturya'nın rakibi oldu. Kritik karşılaşma sonrası Başkan Erdoğan millileri telefonla tebrik ederken Montella, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile telefonda görüştü. Erdoğan, maçta etkili bir performans gösteren Barış Alper'i tebrik ederken "Sağ kanadı felç ettin" yorumunu yaptı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİLERE TEBRİK
Başkan Erdoğan, Hamburg'da oynanan maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile görüştü.
MONTELLA'DAN ERDOĞAN'A MİLLİ MAÇ DAVETİ
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ise, "Ben de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." diyerek cevap verdi.
Montella, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım, genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." şeklinde konuştu.
ÇALHANOĞLU'NA TEBRİK: SIKINTIYA GİRDİĞİMİZ ANDA...
Başkan Erdoğan, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu da arayarak, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu ise, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkadaşlarının selamını iletti.
"GOLÜN HEPİMİZİ RAHATLATTI"
Milli takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun'u da tebrik eden Erdoğan, "Çok güzel bir gol oldu, hepimizi rahatlattı. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi. Cenk Tosun, "Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesiyle teşekkür etti.
BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ: SAĞ KANADI FELÇ ETTİN
Maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile de konuşan Erdoğan, "Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin, tebrik ediyorum. Takımın 11'de 11 hepsini de tebrik ediyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı." dedi.
Barış Alper, Başkan Erdoğan'a "Sağ olun teşekkürler. En önemli şey kazanmaktı, takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele verdik. En önemli şey son 16 turuna kaldık. Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah." şeklinde cevap verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Yaz gecelerinizi kabusa çeviren sineklere son! Tek malzemeyle bitecek
- 5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu
- Zeka testi: Resimdeki 3 ördek yavrusu nerede? 573 kişi nal topladı 6 kişi başarılı oldu
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması değişti: Türkiye zirveyi tırmandı!
- Üreticisine şahane kazanç sağlıyor! Hasat zamanı kapış kapış tükeniyor
- Bingöl'de korkutan deprem! 26 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika