Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı yeni deliller ışığında tamamladı. Hazırlanan iddianamede, 5 şüphelinin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı yeni deliller ışığında tamamladı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA YENİ DELİLLERLE TAMAMLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgular birlikte değerlendirildi.

İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirildi.

39 KİŞİYE YÖNELİK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenirken, şoförün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana geldi.

Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirildi.

5 ŞÜPHELİ İÇİN CEZALANDIRMA TALEBİ

İddianamede, 5 şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.