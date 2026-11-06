Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erkek bebek beklediğini açıklayan Loughnan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine müjdeli haberi verdi.
Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.
Ortaç'tan boşandıktan sonra mimar Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açan Loughnan, 2023 yılında sevgilisinden evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.
Mutlu birlikteliği devam eden 34 yaşındaki İrlandalı model, ağustos ayında hamile olduğunu duyurmuştu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Chloe Loughnan, bu kez bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
CİNSİYETİ ERKEK
Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşan Loughnan, "Bizim minik prens geliyor" notunu düşerek erkek bebek beklediğini duyurdu.
SERDAR ORTAÇ'TAN BURUK AÇIKLAMA
Eski eşi Chloe Loughnan'ın hamilelik haberiyle ilgili daha önce açıklama yapan Serdar Ortaç, evli oldukları dönemde çocuk sahibi olmayı çok istediğini dile getirmişti.