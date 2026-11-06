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Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erkek bebek beklediğini açıklayan Loughnan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 1

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 2

Ortaç'tan boşandıktan sonra mimar Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açan Loughnan, 2023 yılında sevgilisinden evlilik teklifi almış ve bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 3

Mutlu birlikteliği devam eden 34 yaşındaki İrlandalı model, ağustos ayında hamile olduğunu duyurmuştu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Chloe Loughnan, bu kez bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 4

CİNSİYETİ ERKEK

Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşan Loughnan, "Bizim minik prens geliyor" notunu düşerek erkek bebek beklediğini duyurdu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 5

SERDAR ORTAÇ'TAN BURUK AÇIKLAMA

Eski eşi Chloe Loughnan'ın hamilelik haberiyle ilgili daha önce açıklama yapan Serdar Ortaç, evli oldukları dönemde çocuk sahibi olmayı çok istediğini dile getirmişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 6

Ortaç, "Allah analı babalı büyütsün. Güzel bir şey, kısmet olmadı. Ben de baba olmayı çok istedim, olmadı..." ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirmişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor! Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı 7

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2014-2019 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin evliliklerinden çocukları olmamıştı.

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