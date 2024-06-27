Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

EURO 2024'te heyecan devam ederken, A Milli Takım kader maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Türkiye'nin yediği gol öncesinde Mert Günok'a yapılan hareket sonrası Rumen hakem Istvan Kovacs'ın kararı büyük tepki toplarken, Rumen hakemin daha önce de Millileri yaktığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Giriş: 27.06.2024 10:26 Güncelleme: 27.06.2024 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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