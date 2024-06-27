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Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

EURO 2024'te heyecan devam ederken, A Milli Takım kader maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Türkiye'nin yediği gol öncesinde Mert Günok'a yapılan hareket sonrası Rumen hakem Istvan Kovacs'ın kararı büyük tepki toplarken, Rumen hakemin daha önce de Millileri yaktığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 10:26 Güncelleme: 27.06.2024 10:33
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Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

EURO 2024'te kader maçına çıkan A Milli Takım, grubun son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

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Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta zorlu maçta Çekler, Barak'ın 20. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

HAKEMDEN KOVAC'TAN SKANDAL KARAR!

A Milli Takım'ın yediği gol öncesi oyuncularımız hakeme büyük tepki gösterdi ve itirazlarda bulundu. Gol öncesinde Mert Günok'a 6 pas içinde faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz edildi.

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Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

Maçın Rumen hakemi Isvtan Kovacs bir süre VAR hakemini dinledikten sonra gol kararının geçerli saydı.

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Türkiye Çekya maçına damga vurdu! Rumen hakem Istvan Kovacs daha önce de A Milli takımı yakmış

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI TARİHE GEÇTİ!

EURO 2024'te F Grubu'nda oynanan Çekya - Türkiye maçında kartlar havada uçuştu.