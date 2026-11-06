Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış! Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı yorum: Biden'ın Türkiye şube müdürü İmamoğlu'dur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek tutuklanma gerekçesinin siyasi söylemlerinden kaynaklanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun partideki arınmanın yüzde 90'a ulaştığını itiraf etmesi de gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun yankı uyandıran sözlerini ve CHP koridorlarında dönen kirli delege pazarlıklarını A Haber ekranlarında masaya yatıran uzmanlar, Beylikdüzü'nden İBB'ye taşınan rant çarkının perde arkasını tek tek deşifre ederek, "Biden'ın Türkiye şube müdürü İmamoğlu'dur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve belediye başkanlarına yönelik yargı süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, tutuklanma gerekçesinin siyasi söylemlerinden kaynaklanmadığını söyledi.
Yargının siyasallaşmaması ve sopa olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması, Türk askerinin bölgeye gönderilmesi, Terörsüz Türkiye süreci ve milletvekillerine yönelik fezlekeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU DEĞİL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olarak görülüp görülmediğine ilişkin soruya, "Elbette. Tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da öyle. Ama çifte standardın olduğunu az önce ifade ettim. Yargı siyasallaşmamalı. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Ben kim olursa olsun evinin basılmasını da doğru bulmam. Önce alıyorsunuz sabahın köründe, hapiste kalıyor… Bir süre sonra delil bulmazsanız ne olacak? Yargılama sistemlerini de doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
MEKKE ANLAŞMASI VE TÜRK ASKERİNİN GÖNDERİLMESİ
Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması çerçevesinde Türk askerinin herhangi bir bölgeye gönderilmesine ilişkin tezkerenin Meclis'e gelmesi durumunda CHP'nin tavrının ne olacağına yönelik soruya, "Tezkerenin geliş amacı önemli. Askerimiz orada var. Eğitim amacıyla gidebilir. Bölgedeki bir savaş için askerimizin orada olmasını istemeyiz. Yeni dünya düzeninde kurucu bağımsız güç olmak zorundasınız. Yoksa çok şey kaybedersiniz. Türkiye bölgesel bir güç olmak zorundadır yoksa dünyada söz sahibi olamazsanız" sözleriyle yanıt verdi.
"AKDENİZ'DE TÜRKİYE OYUN KURUCU OLMAK ZORUNDA"
Türkiye'nin bölgesel güç olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Libya ile yapılan Akdeniz anlaşmasına ilişkin, "Bugün gelinen noktada Libya ile yapılan Akdeniz'deki anlaşma mükemmel bir anlaşma. En ufak bir tereddütüm yok burada. Türkiye her alanda etkinliğini göstermek zorundadır. Siz eğer bu gücünüzü göstermezseniz oyun kurucu olamazsınız. Akdeniz'de Türkiye oyun kurucu olmak zorunda" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK
Terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, süreci doğru bulduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye olayını doğru buluyorum. Umarım iyi bir şekilde başarıyla sonuçlanır. Bu sorunun çözümü için 1980'lerden beri mücadele ediyoruz. Ama o dönem soruşturmalar açıldı 'Neden bunu yapıyorsunuz?' diye. Şimdi Meclis'e geldi, konuşuldu. Bu yasanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bölgenin huzurlu olması lazım. Türkiye'nin dominant olarak öne çıkması lazım. Kendi iç sorunlarıyla boğuşmaması lazım" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN FEZLEKE AÇIKLAMASI
Bazı milletvekilleri hakkında fezleke gelmesi durumunda nasıl bir tavır sergileyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapan milletvekillerinin hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Yolsuzlukta vekiller, 'Hesabını veririm' demeli. Bireysel çıkara dönük, halkın parasını yiyorsa, kendisine ve ailesine hizmet ediyorsa onun parlamentoda işi olmamalı. O oraya zenginleşmek için gelmiş oraya" ifadelerini kullandı.
DOÇ. DR. KEMAL OLÇAR: "BİDEN'IN TÜRKİYE ŞUBE MÜDÜRÜ İMAMOĞLU'DUR"
Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemini ve parti içinde kurulan sistemi analiz eden Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Mesele sadece fiziki arınma değil, asıl mesele fikri arınma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki o yeni parti oluşumuna aktarılan gruplar fikren sıkıntılı. Orada açıkça Biden'ın açıkladığı yöntemi kullanarak hareket ediyorlar. O yapının Türkiye şubesinin müdürü de Ekrem İmamoğlu'dur. Kusura bakmasınlar; 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda kurduğu o çeteyi, 2019'da İBB'ye aktardı. Bildiğiniz Biden'ın Türkiye'deki şube müdürü İmamoğlu'dur ve bütün sistemi o dizayn etmiştir. Fakat bu sistemin başında da Kemal Kılıçdaroğlu vardı." şeklinde konuştu.
"KARA PARA AĞIYLA PARTİYİ ELE GEÇİRİP DEVLETE HÜKMETMEK İSTİYORLAR"
ABD'nin muhalefeti fonlama ve yönlendirme planına dikkat çeken Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, "Biden muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı devirme planını açık açık dile getirdi. Sayın Erdoğan hedefte çünkü milletin ve devletin menfaatine işler yapıyor; karşıya zarar, bize kar yazıyor. Tuhaf olan şu ki Biden bu skandal sözleri sarf ettiğinde muhalefetten hiç kimse çıkıp 'Sen ne hakla bana destek veriyorsun, beni satın alacağını mı sanıyorsun?' diyerek tepki göstermedi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun anlattığı o kara para ağıyla partiyi ele geçirip devlete hükmetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.