KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olarak görülüp görülmediğine ilişkin soruya, "Elbette. Tutuklanma gerekçesi siyasi söylemlerinden ötürü değil. Başka nedenlerle yargılanıyor. Diğer belediye başkanları da öyle. Ama çifte standardın olduğunu az önce ifade ettim. Yargı siyasallaşmamalı. Yargı sopa olarak kullanılmamalı. Ben kim olursa olsun evinin basılmasını da doğru bulmam. Önce alıyorsunuz sabahın köründe, hapiste kalıyor… Bir süre sonra delil bulmazsanız ne olacak? Yargılama sistemlerini de doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI VE TÜRK ASKERİNİN GÖNDERİLMESİ

Kılıçdaroğlu, Mekke Anlaşması çerçevesinde Türk askerinin herhangi bir bölgeye gönderilmesine ilişkin tezkerenin Meclis'e gelmesi durumunda CHP'nin tavrının ne olacağına yönelik soruya, "Tezkerenin geliş amacı önemli. Askerimiz orada var. Eğitim amacıyla gidebilir. Bölgedeki bir savaş için askerimizin orada olmasını istemeyiz. Yeni dünya düzeninde kurucu bağımsız güç olmak zorundasınız. Yoksa çok şey kaybedersiniz. Türkiye bölgesel bir güç olmak zorundadır yoksa dünyada söz sahibi olamazsanız" sözleriyle yanıt verdi.

"AKDENİZ'DE TÜRKİYE OYUN KURUCU OLMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin bölgesel güç olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Libya ile yapılan Akdeniz anlaşmasına ilişkin, "Bugün gelinen noktada Libya ile yapılan Akdeniz'deki anlaşma mükemmel bir anlaşma. En ufak bir tereddütüm yok burada. Türkiye her alanda etkinliğini göstermek zorundadır. Siz eğer bu gücünüzü göstermezseniz oyun kurucu olamazsınız. Akdeniz'de Türkiye oyun kurucu olmak zorunda" ifadelerini kullandı.