2027 emekli zammı için milyonların beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapılacağını belirterek yıl sonuna kadar düzenleme gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cevdet Yılmaz şunları söyledi: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını gördüklerini ifade ederek hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğine dikkat çekti.

131 FON İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül'de bazı kararlar aldığını belirtti. Bu kapsamda 131 fon için karantina olarak nitelendirilebilecek bir uygulamanın söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, o günden bugüne sürecin ilerlediğini söyledi.

FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILDI

Serbest fonların içerisinde hisse senetlerinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulduğunu ve bu hisselerin manipüle edilerek fiyatlarının şişirildiğini ifade etti.

Sanal bir değer gösterilerek kredi oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu sürecin bir döngü içerisinde devam ettiğini ve bundan çeşitli kişi ve şirketlerin haksız kazanç elde ettiğini belirtti.