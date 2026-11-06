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2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 maaş düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yıl sonuna kadar düzenleme yapılacağını belirten Yılmaz, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılacağını söyledi. Bütün emeklileri kapsayan çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını ifade eden Yılmaz, farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 1

2027 emekli zammı için milyonların beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapılacağını belirterek yıl sonuna kadar düzenleme gerçekleştirileceğini duyurdu.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 2

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ ZAM FORMÜLLERİ MASADA!

Yılmaz, bütün emeklileri kapsayan çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını açıkladı.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 3

Cevdet Yılmaz şunları söyledi: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 4

TABAN MAAŞA REFAH PAYI ETKİSİ

SENARYO

TUTAR

MEVCUT TABAN MAAŞ

23.552,00 TL

%10 ENFLASYON ARTIŞI

25.907,20 TL

5 PUAN REFAH PAYI

27.202,56 TL

10 PUAN REFAH PAYI

28.497,92 TL

15 PUAN REFAH PAYI

29.793,28 TL

20 PUAN REFAH PAYI

31.088,64 TL
2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını gördüklerini ifade ederek hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğine dikkat çekti.

131 FON İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI
Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül'de bazı kararlar aldığını belirtti. Bu kapsamda 131 fon için karantina olarak nitelendirilebilecek bir uygulamanın söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, o günden bugüne sürecin ilerlediğini söyledi.

FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILDI
Serbest fonların içerisinde hisse senetlerinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulduğunu ve bu hisselerin manipüle edilerek fiyatlarının şişirildiğini ifade etti.

Sanal bir değer gösterilerek kredi oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu sürecin bir döngü içerisinde devam ettiğini ve bundan çeşitli kişi ve şirketlerin haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 6

"SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAMAMIZ LAZIM"
Mücadele sürecinde suç işleyenlerle hukuka uygun şekilde yatırım yapanların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sapla samanı karıştırmamamız lazım. Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz. İkincisi ama hukuka uygun meşru yatırım yapanlar var. Bunu karıştırmamamız lazım." dedi.

Yılmaz, bir taraftan hastalıkla mücadele ederken diğer taraftan bünyenin korunması gerektiğini belirterek sermaye piyasalarının kalkınma açısından değerli olduğunun farkında olunması gerektiğini söyledi.

31,5 MİLYAR TL İADE EDİLDİ
131 fonun toplam portföy değerinin yüzde 7'sine denk geldiğini belirten Yılmaz, rakamsal olarak büyük bir anlam ifade etmeyebileceğini ancak taşıdığı anlam itibarıyla konuyla ciddi şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

131 fon için iade hesabı açıldığını açıklayan Yılmaz, yaklaşık 31,5 milyar TL'nin iade edildiğini belirtti. Yılmaz, fon varlıkları ve iadelerin yatırımcılara verileceğini ifade etti.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 7

ENFLASYONDA SON DURUM
Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, son gelen rakamın bir miktar beklentinin üzerinde olduğunu ve yüzde 29,77 civarında gerçekleştiğini söyledi. Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme olduğunu belirten Yılmaz, savaşın enflasyona 7 puanlık etkisi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, maliye politikasının enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücretin kamunun tek başına verdiği bir karar olmadığını vurgulayan Yılmaz, bu süreçte üç tarafın bulunduğunu söyledi.

Asgari ücretle ilgili sürecin henüz başlamadığını belirten Yılmaz, kararın denge içerisinde şekilleneceğini umduğunu ifade etti.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 8

EMEKLİYE REFAH DÜZENLEMESİ
Emeklilere yönelik refah düzenlemesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten Yılmaz, yıl sonuna kadar bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Bütün emeklileri kapsayan bir çalışmanın söz konusu olduğunu ve farklı alternatiflerin değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını düşündüğünü belirtti. Yılmaz, düzenlemenin etkisinin gelecek yılın başından itibaren hissedileceğini söyledi.

2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu 9

ABD SEÇİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Dünyanın çok olumsuz bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ABD-İran Savaşı'nın dünya ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi. Bütün dünyanın bu gelişmelerin bedelini ödediğini ifade eden Yılmaz, yaşananların ABD seçimlerine de yansıdığını belirtti.

ABD halkının İran Savaşı'nı gereksiz olarak yorumladığını söyleyen Yılmaz, bütün bunlarla birlikte Demokratların çoğunluğunun oluştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin savaşların sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki tutumunu hatırlatan Yılmaz, "Savaş olmasın, uzlaşmayla ve diplomasiyle çözülsün dedik." ifadelerini kullandı.

ABD halkının tepkisinin Türkiye'nin politikasıyla örtüştüğünü belirten Yılmaz, Türkiye'nin bütün bu bedellerin yaşanmaması için büyük gayret gösterdiğini söyledi. Yılmaz, yaşanan gelişmelerin savaşların sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

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