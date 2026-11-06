2027 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Cevdet Yılmaz'dan refah payı açıklaması! Düzenleme için tarihi duyurdu
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 maaş düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yıl sonuna kadar düzenleme yapılacağını belirten Yılmaz, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılacağını söyledi. Bütün emeklileri kapsayan çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını ifade eden Yılmaz, farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını bildirdi.
2027 emekli zammı için milyonların beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapılacağını belirterek yıl sonuna kadar düzenleme gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yılmaz, bütün emeklileri kapsayan çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Cevdet Yılmaz şunları söyledi: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."
TABAN MAAŞA REFAH PAYI ETKİSİ
|
SENARYO
|
TUTAR
|
MEVCUT TABAN MAAŞ
|
23.552,00 TL
|
%10 ENFLASYON ARTIŞI
|
25.907,20 TL
|
5 PUAN REFAH PAYI
|
27.202,56 TL
|
10 PUAN REFAH PAYI
|
28.497,92 TL
|
15 PUAN REFAH PAYI
|
29.793,28 TL
|
20 PUAN REFAH PAYI
|
31.088,64 TL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını gördüklerini ifade ederek hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğine dikkat çekti.
131 FON İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI
Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nin 17 Eylül'de bazı kararlar aldığını belirtti. Bu kapsamda 131 fon için karantina olarak nitelendirilebilecek bir uygulamanın söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, o günden bugüne sürecin ilerlediğini söyledi.
FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILDI
Serbest fonların içerisinde hisse senetlerinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulduğunu ve bu hisselerin manipüle edilerek fiyatlarının şişirildiğini ifade etti.
Sanal bir değer gösterilerek kredi oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu sürecin bir döngü içerisinde devam ettiğini ve bundan çeşitli kişi ve şirketlerin haksız kazanç elde ettiğini belirtti.