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Başkan Erdoğan’dan Millilere tebrik telefonu: Barış Alper sağ kanadı felç ettin

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.06.2024 11:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’yı 2-1 yenerek Son 16 Turu’na kalmayı garantileyen A Milli Takımı tebrik etti. Başkan Erdoğan, maçın ardından Millileri telefonla aradı ve herkesi tebrik ettikten sonra Barış Alper’e “Gerçekten sağ kanadı felç ettin” dedi.
Barış Alper sağ kanadı felç ettin
"Barış Alper sağ kanadı felç ettin"
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