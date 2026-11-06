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Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kalp krizi sonrası sağlık durumuyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, özel hayatıyla ilgili soruya verdiği esprili yanıtla dikkat çekti. Yılmaz'ın "Doktorum yasakladı" sözleri etkinlikte kahkahalara neden oldu.

Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı" 1

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşayan Yılmaz, hastaneye kaldırılmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olmuştu.

Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı" 2

Ağabeyi Can Yılmaz'ın rahatsızlığını "kalp spazmı" olarak tanımladığı ünlü komedyen, doktorlarının kendisine stresten uzak durmasını tavsiye ettiğini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı.

Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı" 3

Bir süre evinde dinlenerek sağlık kontrollerini sürdüren Cem Yılmaz, dün akşam katıldığı bir davette görüntülendi.

Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı" 4

"DOKTORUM YASAKLADI"

Davet çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü komedyene, son dönemde yanında görüntülendiği sarışın kadınla ilgili sorular da yöneltildi.

Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı" 5

Muhabirlerin, "Bir ilişkiniz var mı?" sorusuna esprili bir yanıt veren Yılmaz, "Doktorum yasakladı." diyerek aşk iddialarına göndermede bulundu.

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