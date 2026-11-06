Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşayan Yılmaz, hastaneye kaldırılmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olmuştu.

Ağabeyi Can Yılmaz'ın rahatsızlığını "kalp spazmı" olarak tanımladığı ünlü komedyen, doktorlarının kendisine stresten uzak durmasını tavsiye ettiğini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı.