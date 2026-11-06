Cem Yılmaz'dan aşk sorusuna olay yanıt! "Doktorum yasakladı"
Kalp krizi sonrası sağlık durumuyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, özel hayatıyla ilgili soruya verdiği esprili yanıtla dikkat çekti. Yılmaz'ın "Doktorum yasakladı" sözleri etkinlikte kahkahalara neden oldu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşayan Yılmaz, hastaneye kaldırılmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olmuştu.
Ağabeyi Can Yılmaz'ın rahatsızlığını "kalp spazmı" olarak tanımladığı ünlü komedyen, doktorlarının kendisine stresten uzak durmasını tavsiye ettiğini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı.
Bir süre evinde dinlenerek sağlık kontrollerini sürdüren Cem Yılmaz, dün akşam katıldığı bir davette görüntülendi.
"DOKTORUM YASAKLADI"
Davet çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü komedyene, son dönemde yanında görüntülendiği sarışın kadınla ilgili sorular da yöneltildi.
Muhabirlerin, "Bir ilişkiniz var mı?" sorusuna esprili bir yanıt veren Yılmaz, "Doktorum yasakladı." diyerek aşk iddialarına göndermede bulundu.