ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle büyük ilgi gören Altı Üstü İstanbul, güçlü hikâyesiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin sevilen karakterlerinden Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap da performansıyla adından söz ettiriyor.

Dizide Emir ve Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahne, izleyicileri ekran başında nefessiz bırakmıştı. Çekimler sırasında gerçek bir cenaze törenini andıran atmosferin oluşturulması ve sahnenin etkileyici anlatımı, Emir karakterinin diziden ayrılabileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti. Ancak söz konusu sahnenin kamera arkasında, izleyenleri duygulandıracak çok özel bir hikâye olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz akşam ünlü isimlerin katıldığı özel bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rahimcan Kapkap, toprağa gömülme sahnesinin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

"Televizyon Dünyası" isimli magazin sayfasına konuşan Rahimcan Kapkap, sahnenin çekimlerinin kendisi için oldukça zor ve duygusal geçtiğini anlattı. Genç oyuncu, sahnede rahmetli babasına ait ceketi giydiğini belirterek bu özel anın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Vallahi zordu. Zor bir sahneydi ve benim rahmetli babamın ceketini giymiştim o sahnede. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetliydi."