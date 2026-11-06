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Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, izleyicileri derinden etkileyen toprağa gömülme sahnesinin perde arkasını anlattı. Genç oyuncu, zorlu çekim sırasında giydiği ceketin kendisi için taşıdığı özel anlamı paylaşırken, kendisine yöneltilen başsağlığı dileği üzerine duygusal anlar yaşadı.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 1

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle büyük ilgi gören Altı Üstü İstanbul, güçlü hikâyesiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin sevilen karakterlerinden Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap da performansıyla adından söz ettiriyor.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 2

GÖZYAŞLARI SEL OLMUŞTU

Dizide Emir ve Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahne, izleyicileri ekran başında nefessiz bırakmıştı. Çekimler sırasında gerçek bir cenaze törenini andıran atmosferin oluşturulması ve sahnenin etkileyici anlatımı, Emir karakterinin diziden ayrılabileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti. Ancak söz konusu sahnenin kamera arkasında, izleyenleri duygulandıracak çok özel bir hikâye olduğu ortaya çıktı.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 3

O SAHNEDE RAHMETLİ BABASININ CEKETİNİ GİYMİŞ

Geçtiğimiz akşam ünlü isimlerin katıldığı özel bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rahimcan Kapkap, toprağa gömülme sahnesinin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 4

"Televizyon Dünyası" isimli magazin sayfasına konuşan Rahimcan Kapkap, sahnenin çekimlerinin kendisi için oldukça zor ve duygusal geçtiğini anlattı. Genç oyuncu, sahnede rahmetli babasına ait ceketi giydiğini belirterek bu özel anın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Vallahi zordu. Zor bir sahneydi ve benim rahmetli babamın ceketini giymiştim o sahnede. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetliydi."

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 5

KONUŞURKEN DUYGULANDI

Babasının ceketini özellikle kendisinin istediğini de belirten oyuncu, bu konuda yönetmenin de kendisini kırmadığını dile getirdi. Muhabirin sorusu üzerine Kapkap, "Hoca da sağ olsun kırmıyor öyle yerlerde beni. Ben istedim." yanıtını verdi. Konuşma sırasında duygulandığı görülen genç oyuncu, kendisine iletilen başsağlığı dileğine teşekkür ederek karşılık verdi.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 6

BABA ÖZLEMİ DİNMİYOR

Rahimcan Kapkap, ağustos ayında Günaydın'a verdiği röportajda da babasını üç yıl önce kaybettiğini anlatmıştı. Başarılı oyuncu, babasının bugünlerini görmesini ne kadar istediğini şu sözlerle dile getirmişti:

"Babam şu an bir saat bile olsa benim bu günümü, işimi, oynayış şeklimi, başarımı görseydi keşke diyorum."

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 7

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

2017 yılında sinema ve televizyon eğitimi almak için Konya'dan İstanbul'a gelen Rahimcan Kapkap, oyunculuk kariyerine 2021 yılında El Kızı dizisiyle adım attı.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 8

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Metehan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan genç oyuncu, Altı Üstü İstanbul'da hayat verdiği Emir karakteriyle kariyerindeki ilk başrol deneyimini yaşıyor.

Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi" 9

Öte yandan NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul dizisi, uluslararası televizyon pazarının önemli organizasyonlarından MIPCOM kapsamında Cannes'da tanıtıldı.

Dizinin genç başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem de fuara katılarak Cannes sokaklarında ve ATV standında yer aldı.

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