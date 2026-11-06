Rahimcan Kapkap'tan duygulandıran itiraf: "Rahmetli babamın ceketiydi"
Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, izleyicileri derinden etkileyen toprağa gömülme sahnesinin perde arkasını anlattı. Genç oyuncu, zorlu çekim sırasında giydiği ceketin kendisi için taşıdığı özel anlamı paylaşırken, kendisine yöneltilen başsağlığı dileği üzerine duygusal anlar yaşadı.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle büyük ilgi gören Altı Üstü İstanbul, güçlü hikâyesiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin sevilen karakterlerinden Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap da performansıyla adından söz ettiriyor.
GÖZYAŞLARI SEL OLMUŞTU
Dizide Emir ve Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahne, izleyicileri ekran başında nefessiz bırakmıştı. Çekimler sırasında gerçek bir cenaze törenini andıran atmosferin oluşturulması ve sahnenin etkileyici anlatımı, Emir karakterinin diziden ayrılabileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti. Ancak söz konusu sahnenin kamera arkasında, izleyenleri duygulandıracak çok özel bir hikâye olduğu ortaya çıktı.
O SAHNEDE RAHMETLİ BABASININ CEKETİNİ GİYMİŞ
Geçtiğimiz akşam ünlü isimlerin katıldığı özel bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rahimcan Kapkap, toprağa gömülme sahnesinin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.
"Televizyon Dünyası" isimli magazin sayfasına konuşan Rahimcan Kapkap, sahnenin çekimlerinin kendisi için oldukça zor ve duygusal geçtiğini anlattı. Genç oyuncu, sahnede rahmetli babasına ait ceketi giydiğini belirterek bu özel anın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:
"Vallahi zordu. Zor bir sahneydi ve benim rahmetli babamın ceketini giymiştim o sahnede. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetliydi."
KONUŞURKEN DUYGULANDI
Babasının ceketini özellikle kendisinin istediğini de belirten oyuncu, bu konuda yönetmenin de kendisini kırmadığını dile getirdi. Muhabirin sorusu üzerine Kapkap, "Hoca da sağ olsun kırmıyor öyle yerlerde beni. Ben istedim." yanıtını verdi. Konuşma sırasında duygulandığı görülen genç oyuncu, kendisine iletilen başsağlığı dileğine teşekkür ederek karşılık verdi.