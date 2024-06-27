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Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Hamburg'daki Volksparkstadion'da Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Millilerimize galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti. Grubu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Karşılaşmayı ünlü gazetecilerin köşelerinde yorumladı...

Giriş: 27.06.2024 09:48 Güncelleme: 27.06.2024 09:54
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Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, rakibini 2-1 mağlup etti.

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Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Takımımız, grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Millilerimiz son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile karşılaşacak.

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Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanan maçta A Millî Futbol Takımımıza galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

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Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

Antonín Barák'ın 20. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Çekya'nın golünü 66. dakikada Tomáš Souček attı.

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Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

Millilerimizi zafere götüren karşılaşmayı spor yazarların köşelerinde yorumladı...