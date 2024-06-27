Çekya zaferi spor basınında geniş yankı buldu! Bu inat neden hocam! Yediğimiz golde faul var mı?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Hamburg'daki Volksparkstadion'da Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Millilerimize galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti. Grubu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Karşılaşmayı ünlü gazetecilerin köşelerinde yorumladı...

Giriş: 27.06.2024 09:48 Güncelleme: 27.06.2024 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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