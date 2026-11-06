Ajda Pekkan ile düet yaptı, hayranlarından albüm isteği geldi!

Ajda Pekkan ile aynı sahnede şarkı söyleme hayalini gerçekleştiren Serenay Sarıkaya, özel gecede usta sanatçıyla birlikte "Düşünme Hiç" şarkısını seslendirdi. İkili, "Sana Neler Edeceğim" şarkısında karşılıklı dans ederek davetlilerden büyük alkış aldı.

Birbirinden ünlü isimler, dün düzenlenen özel bir davette buluştu. Etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldızlar, tercih ettikleri kombinlerin yanı sıra yaptıkları açıklamalarla da gündeme geldi.

Yıllar önce Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşarak şarkı söylemek istediğini dile getiren Serenay Sarıkaya, hayalini gerçekleştirdi.

"DÜŞÜNME HİÇ"İ BİRLİKTE SÖYLEDİLER Beyazlar içinde sahneye çıkan Ajda Pekkan, sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada Serenay Sarıkaya'yı da yanına davet etti. İkili, "Düşünme Hiç" şarkısını birlikte seslendirdi. Bu anlar, davetlilerden büyük alkış aldı.

Ajda Pekkan, "Sana Neler Edeceğim" şarkısını seslendirdiği sırada da mikrofonunu Serenay Sarıkaya'ya uzattı. Şarkıya birlikte eşlik eden ikili, sahnede karşılıklı dans ederek geceye renk kattı.

Serenay Sarıkaya'nın yıllar önce Ajda Pekkan ile düet yapma isteğini dile getirdiği biliniyordu. Ünlü oyuncunun bu hayali, özel gecede gerçeğe dönüşürken ikilinin sahnedeki keyifli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.