Bekle bizi Avusturya! Millilerimiz Çekya'yı devirdi!! Hakan ve Tosun Paşa sahnede...
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’te üçüncü maçını Çekya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz Hakan Çalhanoğlu'nun ve Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorların ardından millilerimiz Avusturya ile eşleşti.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te üçüncü maçını Çekya ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz Hakan Çalhanoğlu'nun ve Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorların ardından millilerimiz Avusturya ile eşleşti.
ÇEKYA 10 KİŞİ
Çekya'da Antonin Barak önce Salih Özcan'a sonra ise Arda Güler'e yaptığı müdahalelerin ardından iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.
2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARI
İkinci yarının başında Kaan Ayhan oyuna girdi, Salih Özcan dışarı alındı
Türkiye 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Çekya kalecisi Stanek, 55. dakikada yerini Kovar'a bıraktı.
63. dakikada Okay oyuna girerken İsmail Yüksek kenara geldi.
66. dakikada Soucek'in golüyle Çekya beraberliği yakaladı.
Hakan Çalhanoğlu 67. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
75. dakikada Arda Güler ve Kenan Yıldız oyundan çıktı. Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
85. dakikada sarı kart gören Samet Akaydin cezalı duruma düştü.
90+5'te Cenk Tosun skoru belirledi: 2-1
F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
EURO 2024 F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:
1-Portekiz: 6
2-TÜRKİYE: 4
3-Gürcistan: 4
3-Çekya: 2
İLK 11'LER
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz
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