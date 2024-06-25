Bekle bizi Avusturya! Millilerimiz Çekya’yı devirdi!! Hakan ve Tosun Paşa sahnede...

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te üçüncü maçını Çekya ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz Hakan Çalhanoğlu'nun ve Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorların ardından millilerimiz Avusturya ile eşleşti.