Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra buluştu

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, yıllar sonra annesi Cemile'yi canlandıran Ayça Bingöl ile yeniden bir araya geldi. 21 yaşına giren genç oyuncu, birlikte çekilen kareyi "Öyle bir geçmiş ki zaman" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Zincidi'nin son hali ve yıllar sonra gerçekleşen buluşma dikkat çekti.

14 Eylül 2010'da yayın hayatına başlayan ve 2013 yazına kadar 120 bölüm boyunca ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımlar arasında yer aldı. 1960'ların İstanbul'unda geçen dizi, bir ailenin yaşadığı büyük kırılmaları ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini konu alıyordu.

Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Ali Kaptan'ın başka bir kadın için ailesini terk etmesiyle başlayan hikâyede, çocuklarıyla tek başına kalan Cemile karakterini canlandıran Ayça Bingöl, performansıyla hafızalara kazındı.



KÜÇÜK OSMAN BÜYÜDÜ Dizinin en küçük üyesi Osman ise henüz beş yaşına bile girmemiş olan Emir Berke Zincidi tarafından canlandırılıyordu. Annesine sarılarak gözyaşı döktüğü sahnelerle izleyicilerin gönlünde taht kuran minik oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin "Küçük Osman"ı olarak tanınmaya başladı.

Aradan geçen yıllara rağmen dizideki performansı unutulmayan Zincidi, çocuk yaşta yakaladığı şöhretle hafızalarda yer edinmeyi başardı.



YILLAR SONRA BİR ARADALAR

Bir dönemin fenomen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra annesi Cemile'yi canlandıran Ayça Bingöl ile yeniden bir araya geldi. 4 Ekim 2005 doğumlu olan ve 21 yaşına giren genç oyuncunun son hali, sosyal medyada ilgi gördü.

