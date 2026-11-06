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ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan kritik ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam 165 bin artışla piyasa beklentilerini adeta ikiye katlarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine geriledi. Beklentileri geride bırakan istihdam rakamları ve geçmiş aylara yönelik yukarı yönlü revizyonlar küresel piyasaları hareketlendirirken; tablonun altın, gümüş ve petrol fiyatlarına etkisini Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında detaylarıyla analiz etti.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 1

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

ABD'DE KRİTİK VERİ AÇIKLANDI! ALTININ YENİ ROTASI NE?

BEKLENTİLERİ AŞAN İSTİHDAM VE YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR
Açıklanan resmi rapora göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam ekimde 165 bin kişi artarak 65 bin kişilik piyasa beklentisini geride bıraktı.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 2

İstihdam artışının profesyonel ve ticari hizmetler, ulaştırma ve depolama ile sağlık hizmetleri sektörlerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Raporda ayrıca ağustos ve eylül verilerinde ciddi bir yukarı yönlü revizyona gidildi; ağustos ayı istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül ayı artışı ise 29 binden 60 bine yükseltildi.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 3

Böylece söz konusu iki ayda istihdam, daha önce ilan edilen rakamların 84 bin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Ülkede işsiz sayısı ekimde 41 bin azalışla 7 milyon 68 bine, işsizlik oranı ise 0,1 puan düşerek yüzde 4,1'e indi. İş gücüne katılım oranı yüzde 61,9'a çıkarken, haftalık ortalama çalışma süresi 34,4 saatte sabit kaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış kaydederek 38 dolara yükseldi.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 4

İŞVERENİN YENİ İSTİHDAMDAN ZİYADE MEVCUT KADROYU KORUMA EĞİLİMİ
Piyasalara yansıyan rakamları canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Azize Alan, "ABD ekonomisinin seyrine ilişkin kritik verilerden biri olan tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Ekim ayında 165 bin kişilik artış yaşandı. Peki açıklanan rakamlar sonrası altın fiyatları ne durumda? Yanımızda Stratejist Mustafa Aşkın var, kendisiyle değerlendireceğiz" ifadelerinin ardından, "ABD'de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı, piyasaların beklentisi 65 bin kişilik artış yönündeydi. Öncelikle açıklanan rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.


ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 5

Açıklanan verileri ve ABD istihdam piyasasının dinamiklerini ele alan Stratejist Mustafa Aşkın, "Amerika'da iş gücü piyasası esasında çok da kötü değil. Ancak şöyle bir durum var; yeni iş alımlardan ziyade işte olanları çıkarmama eğilimi var. 65 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam, 165 bin geldi. Esasında ciddi bir olumluluk var burada. Ama bu olumluluğu yıl sonuyla alakalandırmak gerekiyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da pek çok ülkede yavaş yavaş Noel tatiline ve harcama dönemine girildiği için istihdam sayısında biraz artış var. Saatlik ücretlerde yıllık ortalama yüzde 3'lük bir artış söz konusu. Diğer yandan baktığınızda yeni iş alımından ziyade işi koruma eğilimi işveren tarafından sağlanmış gibi görünüyor. İlk 9 ayda ortalama 61 bin istihdam yaratırken Amerikan ekonomisi, son üç çeyrekte bu 58 bine düşmüş. Tabii burada petrol fiyatlarının artması, enflasyonist baskılar etkili olmuş gibi görünüyor. Tabii Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri ile ilgili politikalar da zaman zaman bazı sektörleri olumsuz yönde etkilemiş gibi görünmekte" ifadelerini kullandı.


ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 6

FED BEKLENTİLERİ VE ONS ALTINDA HEDEF SEVİYELER
Verilerin kıymetli madenler üzerindeki etkisine odaklanan Stratejist Mustafa Aşkın, "Altın fiyatlarına gelirsek; doğrudan bu sürecin ve istihdam verilerinin altın fiyatlarına etkisi yok. Ancak enflasyonist bir eğilimin Fed'in enflasyona karşı göstereceği tepkinin bir etkisi oluyor. Nitekim geçtiğimiz dönemde Fed'in faiz artışlarının yarattığı baskı ons altın fiyatlarını bir anda 3 bin 850 dolarlara kadar getirmişti. Şimdi dengelendi, petrol fiyatları biraz gerilemeye başladı. 4 bin 50 ile 4 bin 100 dolar seviyesi ilk etapta altın fiyatlarının dengelendiği noktalar. Şayet petrol fiyatları 90 doların altına inerse ons altın 4 bin 150 - 4 bin 200 bandına rahatlıkla gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 7

GÜMÜŞ FİYATLARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ JEOPOLİTİK RİSK
Gümüşteki hareketlilik ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Stratejist Mustafa Aşkın, "Gümüş çok merak ediliyor. Gümüşte de tabii 50 dolarların altına sarkmış bir rakam söz konusuydu, altınla birlikte o da geriledi.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 8

Fakat yine Fed'deki ılımlı mesajlar, keza petrol fiyatlarında nispeten bir dengelenme olması 52 dolarlar civarında ons fiyatını tutuyor. Şayet olumlu gelişme olursa 56-57 dolarlara çok hızlı çıkar. Ancak Körfez'de, özellikle Hürmüz'de olumsuz gelişmeler olursa da hem petrol fiyatları tekrar bir 120 doların üstüne çıkma şansı olur hem de diğer yandan altın ve gümüş fiyatlarında başlangıç noktalarına, yani altında 3 bin 800 - 3 bin 850 ons fiyatı, gümüşte ise 46-47 dolarları görebiliriz" sözleriyle aktardı.

ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak? 9

Gelişmeleri toparlayarak yayını noktalayan A Haber Muhabiri Azize Alan, "Stratejist Mustafa Aşkın'la birlikteydik. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu konuştuk. Söz yeniden stüdyoda" ifadeleriyle yayını tamamladı.

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