ABD'de kritik veri piyasaları hareketlendirdi! Altın ve gümüşte yeni rota ne olacak?
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan kritik ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam 165 bin artışla piyasa beklentilerini adeta ikiye katlarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine geriledi. Beklentileri geride bırakan istihdam rakamları ve geçmiş aylara yönelik yukarı yönlü revizyonlar küresel piyasaları hareketlendirirken; tablonun altın, gümüş ve petrol fiyatlarına etkisini Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında detaylarıyla analiz etti.
ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.
BEKLENTİLERİ AŞAN İSTİHDAM VE YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR
Açıklanan resmi rapora göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam ekimde 165 bin kişi artarak 65 bin kişilik piyasa beklentisini geride bıraktı.
İstihdam artışının profesyonel ve ticari hizmetler, ulaştırma ve depolama ile sağlık hizmetleri sektörlerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Raporda ayrıca ağustos ve eylül verilerinde ciddi bir yukarı yönlü revizyona gidildi; ağustos ayı istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül ayı artışı ise 29 binden 60 bine yükseltildi.
Böylece söz konusu iki ayda istihdam, daha önce ilan edilen rakamların 84 bin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Ülkede işsiz sayısı ekimde 41 bin azalışla 7 milyon 68 bine, işsizlik oranı ise 0,1 puan düşerek yüzde 4,1'e indi. İş gücüne katılım oranı yüzde 61,9'a çıkarken, haftalık ortalama çalışma süresi 34,4 saatte sabit kaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış kaydederek 38 dolara yükseldi.
İŞVERENİN YENİ İSTİHDAMDAN ZİYADE MEVCUT KADROYU KORUMA EĞİLİMİ
Piyasalara yansıyan rakamları canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Azize Alan, "ABD ekonomisinin seyrine ilişkin kritik verilerden biri olan tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Ekim ayında 165 bin kişilik artış yaşandı. Peki açıklanan rakamlar sonrası altın fiyatları ne durumda? Yanımızda Stratejist Mustafa Aşkın var, kendisiyle değerlendireceğiz" ifadelerinin ardından, "ABD'de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı, piyasaların beklentisi 65 bin kişilik artış yönündeydi. Öncelikle açıklanan rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Açıklanan verileri ve ABD istihdam piyasasının dinamiklerini ele alan Stratejist Mustafa Aşkın, "Amerika'da iş gücü piyasası esasında çok da kötü değil. Ancak şöyle bir durum var; yeni iş alımlardan ziyade işte olanları çıkarmama eğilimi var. 65 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam, 165 bin geldi. Esasında ciddi bir olumluluk var burada. Ama bu olumluluğu yıl sonuyla alakalandırmak gerekiyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da pek çok ülkede yavaş yavaş Noel tatiline ve harcama dönemine girildiği için istihdam sayısında biraz artış var. Saatlik ücretlerde yıllık ortalama yüzde 3'lük bir artış söz konusu. Diğer yandan baktığınızda yeni iş alımından ziyade işi koruma eğilimi işveren tarafından sağlanmış gibi görünüyor. İlk 9 ayda ortalama 61 bin istihdam yaratırken Amerikan ekonomisi, son üç çeyrekte bu 58 bine düşmüş. Tabii burada petrol fiyatlarının artması, enflasyonist baskılar etkili olmuş gibi görünüyor. Tabii Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri ile ilgili politikalar da zaman zaman bazı sektörleri olumsuz yönde etkilemiş gibi görünmekte" ifadelerini kullandı.