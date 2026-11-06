Açıklanan verileri ve ABD istihdam piyasasının dinamiklerini ele alan Stratejist Mustafa Aşkın, "Amerika'da iş gücü piyasası esasında çok da kötü değil. Ancak şöyle bir durum var; yeni iş alımlardan ziyade işte olanları çıkarmama eğilimi var. 65 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam, 165 bin geldi. Esasında ciddi bir olumluluk var burada. Ama bu olumluluğu yıl sonuyla alakalandırmak gerekiyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da pek çok ülkede yavaş yavaş Noel tatiline ve harcama dönemine girildiği için istihdam sayısında biraz artış var. Saatlik ücretlerde yıllık ortalama yüzde 3'lük bir artış söz konusu. Diğer yandan baktığınızda yeni iş alımından ziyade işi koruma eğilimi işveren tarafından sağlanmış gibi görünüyor. İlk 9 ayda ortalama 61 bin istihdam yaratırken Amerikan ekonomisi, son üç çeyrekte bu 58 bine düşmüş. Tabii burada petrol fiyatlarının artması, enflasyonist baskılar etkili olmuş gibi görünüyor. Tabii Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri ile ilgili politikalar da zaman zaman bazı sektörleri olumsuz yönde etkilemiş gibi görünmekte" ifadelerini kullandı.



