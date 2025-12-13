Mal kaçırana cezalar artıyor
Hazırlıkları devam eden Cebrî İcra Yasa Teklifi kapsamında haciz, konkordato gibi durumlarda alacaklısını zarara uğratanlara verilecek cezalar artırılıyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üstünde çalıştığı, önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Cebrî İcra Yasa Teklifi'nin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye'nin kendine has durumu dikkate alınarak hazırlanan ve İcra İflas Yasası'nın yerini alacak düzenlemedeki bazı değişiklikler şöyle:
ADALET BAKANI AÇIKLAMIŞTI: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmeleri sırasında teklifin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söylemişti.
MALA KASTEN ZARAR VERME: Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentileri rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaranlara 2 ila 4 yıl arasında hapis, 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Mevcut yasada bu 6 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası olarak düzenleniyordu.
TAŞINIR MALIN REHNE ÇEVRİLMESİ: Malvarlığının kasten eksiltilmesinde kabul edilen eylemler arasına 'taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip' eklendi. Malvarlığının tamamen veya kısmen mülkiyetinden çıkarılması, malvarlığının yok edilmesi veya değerinin azaltılması, malın muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirilmesi ve gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması', malvarlığının kasten eksiltildiği haller olarak kabul edildi.
REHİN KAPSAMINDAKİ EKLENTİLER: Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentileri rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaran kimsenin, alacaklının şikayeti üzerine, 2 ila 5 yıl arasında hapis 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı düzenleniyor. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için ceza artırılıyor. Mevcut yasada 2 ila 4 yıl arası hapis cezası öngörülüyor.
