Mal kaçırana cezalar artıyor

TAŞINIR MALIN REHNE ÇEVRİLMESİ: Malvarlığının kasten eksiltilmesinde kabul edilen eylemler arasına 'taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip' eklendi. Malvarlığının tamamen veya kısmen mülkiyetinden çıkarılması, malvarlığının yok edilmesi veya değerinin azaltılması, malın muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirilmesi ve gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması', malvarlığının kasten eksiltildiği haller olarak kabul edildi.

REHİN KAPSAMINDAKİ EKLENTİLER: Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentileri rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaran kimsenin, alacaklının şikayeti üzerine, 2 ila 5 yıl arasında hapis 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı düzenleniyor. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için ceza artırılıyor. Mevcut yasada 2 ila 4 yıl arası hapis cezası öngörülüyor.