İspanya imzayı attı! 45 HÜRJET alacaklar! 3,1 milyar euroluk anlaşma

45 adet HÜRJET'e karşılık İspanya 3,1 milyar euro ödeme yapacak.



Program kapsamında İspanya Sanayi Bakanlığı'ndan 5 yıla yayılacak 1,04 milyar avroluk kredi sağlanacağı belirtilen haberde, "Planlanan takvime göre teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursu için platformda yer almaya ve eğitim almaya başlaması öngörülüyor. Hürjet temelindeki yeni eğitim uçaklarının en az 30 yıl görev yapması bekleniyor." denildi.



"Actualidadaeroespecial" sitesi de, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı, "Anlaşma, Airbus'ın tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, hizmet içi destek ve eğitim alanındaki uzmanlığının yanı sıra, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gelişmiş yeteneklere sahip süpersonik, tek motorlu, iki kişilik bir eğitim uçağı olan HÜRJET'in yenilikçi tasarımından yararlanacak. Bu model, gelecekteki eğitim sisteminin üzerine inşa edileceği teknolojik temeli oluşturacak." ifadeleriyle duyurdu.

