İdare para cezaları yüzde 43,96 oranında artırıldı! Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)



TÜKETİCİLERİN SATIŞ SONRASI MAĞDURİYETİNİN ENGELLEMESİ İÇİN UYGULANAN SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ALMAYAN ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARA YENİ YILDA 1.604.819 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR



Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 2024 yılında 1.115.000 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 1.604.819 TL olarak belirlendi.



Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 2024 yılında 124.000 TL olan idari para cezası, 2025 yılında 178.473 TL olarak, yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgileri güncel olarak Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme kaydetmeyen veya bu kayıtları güncellemeyen üretici veya ithalatçılara her bir servis istasyonu için 2024 yılında 18.000 TL olan idari para cezası, 2025 yılında 25.907 TL olarak belirlendi.



Azami tamir süresinin aşılması, bakım ve onarım hizmetlerinin mevzuata uygun olarak sunulmaması durumlarında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak,

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesi, yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar, garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi gibi durumlarda satıcıya 2024 yılında 2.172 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.126 TL olarak belirlendi.



Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde özel servis" ibaresini kullanmaması durumunda özel servis İstasyonlarına 2024 yılında 18.000 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 25.907 TL olarak uygulanacaktır.



Bunun yanında Yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili olarak, belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması halinde 2024 yılında 1.766.274 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 2.542.198 TL olarak; yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak ise her bir işlem için 2024 yılında 1.765 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 2.540 TL olarak gerçekleştirilecektir.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara 2024 yılında 55.006.905 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 79.171.438 TL olarak; tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde ise Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı sözleşme veya işlem için 2024 yılında 10.978 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 15.800 TL olarak uygulanacaktır.

Elektronik ticarette tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı ve satıcının keyfi ve gerekçesiz sipariş iptalini engelleyen haklar başta olmak üzere, tüketicilerimize tanınan bilgilendirme ve hak kullanımlarına ilişkin aykırılık hallerinde, aykını her bir işlem veya sözleşme için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak; aracı hizmet sağlayıcıların, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletmesi ve takip edebilmesine elverişli sistem kurma ve kesintisiz olarak açık tutma yükümlülüğüne aykırılık için 2024 yılında 3.532.548 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 5.084.396 TL olarak,

Elektrik, su, elektronik haberleşme gibi tüketicilerimizin temel ihtiyaçlarından olup süreklilik arz eden mal veya hizmetlerin teminine ilişkin olarak uygulama alanı giderek genişleyen abonelik sözleşmeleri hakkındaki düzenlemeler kapsamında, bilgilendirme ve onay yükümlülüklerine uyulmaması, süresi biten abonelik sözleşmelerinin otomatik uzamaması yasağına uyulmaması, taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması ve sözleşmenin feshine yönelik taleplerin yedi gün içerisinde yerine getirilmemesi gibi mevzuata aykırılık teşkil eden uygulamalar için sözleşme veya işlem başına 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak,

Tüketicilerle akdedilen taksitle satış sözleşmeleri ve paket tur sözleşmelerinde tespit edilen aykırılıklar kapsamında aykın her bir işlem veya sözleşme için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak, devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 2024 yılında 12.363 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 17.794 TL olarak uygulanacaktır.