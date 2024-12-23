İdare para cezaları yüzde 43,96 oranında artırıldı! Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (X)

Yeniden değerlendirme oranları kapsamında;

Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 2025 yılında alt sınırı 143.930-TL üst sınırı ise 1.439.300-TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 2024 yılında 100.000-TL ile 1.000.000-TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143.930-TL üst sınırı ise 1.439.300-TL olarak belirlendi.



Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmeler ile üreticilere ve tedarikçilere; ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve bu itibarla yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda her bir aykınlık için 2024 yılında 15.856-TL ile 475.380-TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 22.807-TL üst sınır ise 684.214-TL olarak,

Denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114.035-Türk lirası, üst sınırı ise 570.178-Türk lirası olarak uygulanacaktır.

2025 Yılında Piyasa Dengesini ve Serbest Rekabeti Bozucu Faaliyetler İle Tüketicinin Mallara Ulaşmasını Engelleyici Faaliyetlere Alt Sınırı 1.439.300.-TL, Üst Sınırı İse 17.271.600-TL Para Ceza Uygulanacaktır



Bunun yanında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde 2024 yılında 1.000.000.- TL ile 12.000.000.- TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1.439.300.-TL, üst sınırı ise 17.271.600-TL olarak belirlendi.

Sebze ve meyve ticaretinde serbest rekabeti engellemek amacıyla, meslek mensuplarının kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapması, uyumlu eylemde bulunması ve häkim durumu kötüye kullanması; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için, malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması halinde 2024 yılında 123.213.-Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezası 177.340-TL olarak,

Alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, zincir mağazalar ve perakende ticaretle uğraşan diğer işletmeler ile üretici ve tedarikçilere; tedarik zincirinde vücut bulan haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, büyük mağaza ve zincir mağazalarda raf tahsisi, kampanyalı satış, sürekli indirimli satış, çalışma saatleri, alışveriş merkezinde yer alan ortak kullanım alanları ile ortak gider ve gelir gibi çeşitli konular bakımından 6585 sayılı Kanuna aykırılık halinde 2025 yılı için 14.335-Türk lirasından 718.987-Türk lirasına kadar, çeşitli miktarlarda olmak üzere, cezalar yeniden değerlendirme oranlarıyla uygulanacaktır.