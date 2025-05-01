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Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde askerlik yerlerini açıkladı ve askerlik yerleri sorgulama ekranını erişime açtı. Yeni celp döneminde silah altına alınacak binlerce yükümlü, askerlik süreciyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle askerlik yol parasıyla ilgili "Nasıl alınır, ne zaman yatar?" soruları merak konusu oldu. İşte yol ve iaşe bedeline dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:22
Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Milli Savunma Bakanlığı, yeni celp dönemi kapsamında askerlik yerlerini geçtiğimiz günlerde erişime açtı. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarla birlikte adaylar vatani görevlerini nerede yerine getireceklerini öğrenmiş oldu. Celp tarihlerinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri ise yol ve iaşe ödemeleri oldu. Peki askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatırılır? İşte sürece dair bilmeniz gerekenler...

Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Yol Parası Ne Zaman ve Nereden Alınır?

Sevk evraklarını teslim alan yükümlülere, yol ve iaşe bedelleri genellikle 3 iş günü içinde PTT'ye aktarılıyor. Adaylar, kimlik belgeleriyle birlikte herhangi bir PTT şubesine giderek "ASAL ödemesi" olduğunu belirttiklerinde ödemelerini kolayca alabiliyor. Bu ödeme yalnızca ilk sevk için değil, bazı izin türlerinde de geçerli olabiliyor.

Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Yol Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Askerlik yol parası, 22 Temmuz 2020 sonrası geçerli olan düzenlemeye göre mesafe baz alınarak hesaplanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan il/ilçe mesafe cetvelleri temel alınıyor. Hesaplamada, gidilecek mesafeye göre belirlenen katsayılar ile memur maaş katsayısı çarpılıyor. İşte detaylı hesaplama sistemi:

🔸0–400 km arası: Mesafe x 1,6

🔸401–799 km arası: Mesafe x 1,4

🔸800–1200 km arası: Mesafe x 1,2

🔸1201 km ve üzeri: Mesafe x 1,0

Bu tutar, güncel memur maaş katsayısıyla çarpılarak yol ücreti belirleniyor. Ayrıca iaşe (yemek) bedeli de bu miktara eklenerek ödeniyor.

Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Formül:
Yol Masrafı = (KM x Mesafe Katsayısı x Memur Maaş Katsayısı) + İaşe Bedeli

Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Hava Değişimi Ücreti Nereden Alınır?

Rapora dayalı olarak hava değişimine gönderilen askerlerin ödemeleri, birlik komutanlıklarının bağlı bulunduğu harcama birimlerince yapılıyor. Bu uygulama 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli. Yani askerin kendisi ödeme için herhangi bir kuruma başvurmuyor; işlemler iç idare tarafından yürütülüyor.

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