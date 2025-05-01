Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?

Milli Savunma Bakanlığı, yeni celp dönemi kapsamında askerlik yerlerini geçtiğimiz günlerde erişime açtı. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarla birlikte adaylar vatani görevlerini nerede yerine getireceklerini öğrenmiş oldu. Celp tarihlerinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri ise yol ve iaşe ödemeleri oldu. Peki askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatırılır? İşte sürece dair bilmeniz gerekenler...