Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde askerlik yerlerini açıkladı ve askerlik yerleri sorgulama ekranını erişime açtı. Yeni celp döneminde silah altına alınacak binlerce yükümlü, askerlik süreciyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle askerlik yol parasıyla ilgili "Nasıl alınır, ne zaman yatar?" soruları merak konusu oldu. İşte yol ve iaşe bedeline dair merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:22