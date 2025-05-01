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Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini para için 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, Yozgat'ta meydana geldi. Borç meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen 62 yaşındaki kayınvalidesi Kudret Polat'ı bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu arada Polat'ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 22:11
Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Yozgat'ta damat ile kayınvalide arasındaki tartışma kanlı bitti.

Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Eskipazar Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

İddiaya göre; sanayi çarşısında dükkanı bulanan Y.O. (32) ile kayınvalidesi Kudret Polat (62) arasında sürekli borçlandığı gerekçesiyle tartışma yaşandı.

Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Y.O.'nun tartışma sırasında kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.O ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

250 BİN TL ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Yaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu arada Polat'ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.

Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

TOPRAĞA VERİLDİ

Kudret Polat'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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