Damat vahşeti! Tartıştığı kayınvalidesini para için 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, Yozgat'ta meydana geldi. Borç meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen 62 yaşındaki kayınvalidesi Kudret Polat'ı bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan tartışma kayınvalide Kudret Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu arada Polat'ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi