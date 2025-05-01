Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs 2025’te kiralara yapılacak zam oranı 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı nisan ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi TÜFE verilerinin ardından netleşecek artış oranını merakla bekliyor. Peki mayıs ayı kira artışı nasıl hesaplanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:10 PAYLAŞ ABONE OL

Kiracılar ve mülk sahipleri, Mayıs 2025'te geçerli olacak kira artış oranını merakla bekliyor. Her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen artış oranı, bu ay 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Yeni oran, nisan ayı enflasyonuna göre şekillenecek.

A Haber foto arşiv Konut ve İş Yerlerinde Kira Artışı TÜFE Ortalamasına Göre Belirleniyor Kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar için geçerli olacak oran, TÜİK'in 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri baz alınarak hesaplanıyor. Konut kiralarında uygulanan yasal yüzde 25 tavan sınırı halen yürürlükte olsa da bu sınır iş yerleri için geçerli değil. Dolayısıyla özellikle ticari mülk sahipleri ve kiracıları için TÜFE ortalaması kritik önemde.