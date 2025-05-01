Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kiracılar ve mülk sahipleri, Mayıs 2025'te geçerli olacak kira artış oranını merakla bekliyor. Her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen artış oranı, bu ay 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Yeni oran, nisan ayı enflasyonuna göre şekillenecek.
Konut ve İş Yerlerinde Kira Artışı TÜFE Ortalamasına Göre Belirleniyor
Kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar için geçerli olacak oran, TÜİK'in 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri baz alınarak hesaplanıyor.
Konut kiralarında uygulanan yasal yüzde 25 tavan sınırı halen yürürlükte olsa da bu sınır iş yerleri için geçerli değil. Dolayısıyla özellikle ticari mülk sahipleri ve kiracıları için TÜFE ortalaması kritik önemde.
Nisan Ayında Kira Zammı Ne Kadardı?
Geçtiğimiz ay açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte nisan ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşmişti. TÜİK verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı ise yüzde 51,26 oldu.
Örnek Kira Artışı Hesaplaması
Kira sözleşmesi nisan ayında yenilenen bir iş yerinin, TÜFE ortalamasına göre uygulanacak zam oranıyla nasıl etkilendiği örnek bir tabloyla şöyle gösterilebilir: