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Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs 2025’te kiralara yapılacak zam oranı 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı nisan ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi TÜFE verilerinin ardından netleşecek artış oranını merakla bekliyor. Peki mayıs ayı kira artışı nasıl hesaplanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:10
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Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kiracılar ve mülk sahipleri, Mayıs 2025'te geçerli olacak kira artış oranını merakla bekliyor. Her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen artış oranı, bu ay 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Yeni oran, nisan ayı enflasyonuna göre şekillenecek.

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Konut ve İş Yerlerinde Kira Artışı TÜFE Ortalamasına Göre Belirleniyor

Kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar için geçerli olacak oran, TÜİK'in 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri baz alınarak hesaplanıyor.

Konut kiralarında uygulanan yasal yüzde 25 tavan sınırı halen yürürlükte olsa da bu sınır iş yerleri için geçerli değil. Dolayısıyla özellikle ticari mülk sahipleri ve kiracıları için TÜFE ortalaması kritik önemde.

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Nisan Ayında Kira Zammı Ne Kadardı?

Geçtiğimiz ay açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte nisan ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşmişti. TÜİK verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı ise yüzde 51,26 oldu.

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Örnek Kira Artışı Hesaplaması

Kira sözleşmesi nisan ayında yenilenen bir iş yerinin, TÜFE ortalamasına göre uygulanacak zam oranıyla nasıl etkilendiği örnek bir tabloyla şöyle gösterilebilir:

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Mevcut Kira Tutarı: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: %51,26

Zam Tutarı: 10.252 TL

Yeni Kira Tutarı: 30.252 TL

Bu hesaplama yalnızca iş yerleri için geçerlidir; konut kiralarında halen yürürlükte olan yüzde 25 sınırı nedeniyle artışlar bu oranı aşamıyor.

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