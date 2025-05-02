Enerjinin geleceği Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde belirleniyor! Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki dev buluşma Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek

(A Haber - Arşiv)

TURKUVAZ MEDYANIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK

Dünyanın ilgiyle izleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki zirvede üst düzey genel oturumlar, uzman liderliğindeki tematik paneller ve etkileşimli yuvarlak masa toplantıları yer alacak. Katılımcılar ayrıca küresel kaynak manzarasında hem geleneksel hem de yeni paydaşlarla ağ kurma konusunda özel fırsatlara sahip olacak.

9 ÜLKEDEN 10 BAKAN KATILACAK

-Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov

- Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov

- Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad

- Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek

- Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu

- Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi

- Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja

- Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed

-Suriye Arap Cumhuriyeti Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir