Enerjinin geleceği Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde belirleniyor! Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki dev buluşma Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek
Doğal kaynaklar ve enerji alanında dünyanın ilgiyle izleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi bugün başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev zirvede 9 ülkenin bakanları katılım sağlayacak. Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirve 4 oturumda gerçekleşecek.
Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'nın enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında önemli rol üstlenen Türkiye, kilit rol oynayarak dünyanın dört bir tarafında yeni işbirliklerinin temelini atıyor. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İstanbul Natural Resources Summit-INRES 2025) bugün başlıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İstanbul Natural Resources Summit-INRES 2025), bugün saat 08.00'da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. 4 oturumda düzenlenecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak. Dev zirvede enerji ve kaynak güvenliğinde gelişen küresel bölgesel dinamikler, enerji dönüşümü kapsamında hidrokarbonlar, dönüşüm çağında finansman modelleri ve yatırım stratejileri dünyada tarife savaşlarıyla yeniden gündeme gelen kritik madenler ele alınacak.
TURKUVAZ MEDYANIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK
Dünyanın ilgiyle izleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki zirvede üst düzey genel oturumlar, uzman liderliğindeki tematik paneller ve etkileşimli yuvarlak masa toplantıları yer alacak. Katılımcılar ayrıca küresel kaynak manzarasında hem geleneksel hem de yeni paydaşlarla ağ kurma konusunda özel fırsatlara sahip olacak.
9 ÜLKEDEN 10 BAKAN KATILACAK
-Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov
- Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov
- Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad
- Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek
- Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu
- Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi
- Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja
- Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed
-Suriye Arap Cumhuriyeti Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir
"ORTAK AKILLA HAREKET ETMEYE HAZIRIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başlıyor.
9 ülkeden 10 bakan düzeyinde katılımcı, uluslararası kuruluşların ve yerli-yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, stratejik iş birlikleri ve yatırım perspektifleri başta olmak üzere pek çok başlığı ele alacağız. Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası için ortak akılla hareket etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
BAKANLAR OTURUMU YAPILACAK
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İstanbul Natural Resources Summit-INRES 2025), öğleden önce başlayacak 2'nci oturumla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde konuk bakanlar enerji dönüşümündeki madencilik konusunu tartışacak. Oturumda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Suriye Arap Cumhuriyeti Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir katılım gösterecek.
ROMANYA İLE ANLAŞMA
İstanbul'daki zirvede Romanya ile enerjide stratejik anlaşmaların imzalanması bekleniyor. İki ülke arasında daha önce de çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile imzaladığı doğalgaz ihracat anlaşmalarıyla, Avrupa'nın enerji tedarikinde kilit rol oynamaya başlamıştı. Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkân sağlayan anlaşma 31 Mart 2025 tarihinde sona ermişti. Önceki gün de Türkiye Petrolleri (TPAO), Macar muadili MOL Group ile birlikte Macaristan'ın iki bölgesinde petrol ve doğalgaz aramak için anlaşma imzalamıştı.
HİDROKARBONDA YENİ STRATEJİLER
Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, açık deniz mühendislik ve hizmetleri oyuncusu Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer görüşlerini paylaşacak.
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