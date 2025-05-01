01 Mayıs 2025, Perşembe
Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan CHP'ye "bant" göndermesi! Sosyal medyada gündem oldu
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle bir otelde yaptığı buluşmanın görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İmamoğlu'nun gizli toplantısında salonu gören kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in o anları kamuoyunda yankı uyandırırken oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'yi tiye aldı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:54