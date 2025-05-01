01 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan CHP'ye "bant" göndermesi! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan CHP'ye "bant" göndermesi! Sosyal medyada gündem oldu

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle bir otelde yaptığı buluşmanın görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İmamoğlu'nun gizli toplantısında salonu gören kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in o anları kamuoyunda yankı uyandırırken oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'yi tiye aldı. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:54
Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu para kasaları ile Beşiktaş'ta bir otelde gizlice buluşmuştu.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otel görüşmesinden önce korumaların güvenlik kameralarına siyah bant çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği görülüyor. İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce de korumalar kadraja giriyor. Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraları bantla kapatıyorlar. İmamoğlu daha sonra geliyor.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKLA ZİYAN SAVUNMA!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de İBB'yi ziyarette İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı otel buluşmasında kamera bantlama skandalını savunmak için "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekir efendim' diyor, 'Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.' Dedim, 'Peki.' Aldıkları eğitimin gereği o." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

Oyuncu Metin Yıldız İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında kamera bantlama skandalını "çorba" örneğiyle savunmaya çalışan Özgür Özel'i çektiği video ile tiye aldı

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

Oyuncu Yıldız, CHP Genel Başkanı Özel'in rezaleti savunmaya çalışırken verdiği 'çorba' örneğini ti'ye aldığı videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

İŞTE KARE KARE O ANLAR...

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

İŞTE KARE KARE O ANLAR...

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

İŞTE KARE KARE O ANLAR...

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi

İŞTE KARE KARE O ANLAR...