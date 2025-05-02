Can Paksoy'a Yargıtay'dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında yeni gelişme

İstanbul'da 2010'da bir apartman boşluğunda ölü bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Apartmanın 8. katından düşerek öldüğü tespit edilen Erköseoğlu'nun ölümüyle ilişkisi olduğu iddia edilen Can Paksoy hakkında yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını da Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozdu. Daire Başkanı ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin şüphelerin giderilemediğini belirterek karşı oy kullandı. Dosya nihai kararı verecek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.

Paylaş





26 Eylül 2010 tarihinde Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan Can Paksoy hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılında verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2023'te bozulmuştu.

Yargıtay'ın "mahkûmiyet verilmeli" yönündeki bu kararına rağmen, yerel mahkeme 2024 yılında bir kez daha direnerek Paksoy'un beraatine hükmetti. İtirazlar üzerine dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

YARGITAY : "KASTEN ÖLDÜRDÜ, BERAAT KARARI HATALI"

Sabah'ın haberine göre Yerel mahkemenin direnme kararı sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği yeni kararında; olay yeri incelemesi, adli tıp bulguları, DNA analizleri, HTS kayıtları ve sanığın çelişkili savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, Can Paksoy'un "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtildi. Kararda, maktulün elbisesi ve iç çamaşırlarında sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, düşme biçimiyle uyumsuz kafa travması, pencere çevresinde maktule ait herhangi bir iz bulunmaması ve sanığın davranışlarındaki çelişkiler öne çıkarıldı.

Özellikle Paksoy'un annesiyle yaptığı telefon görüşmeleri ve olay sonrası uçağa binerek İstanbul'dan ayrılması, suç şüphesini artıran unsurlar olarak değerlendirildi.