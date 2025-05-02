Yaşam

Can Paksoy'a Yargıtay'dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında yeni gelişme

İstanbul'da 2010'da bir apartman boşluğunda ölü bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Apartmanın 8. katından düşerek öldüğü tespit edilen Erköseoğlu'nun ölümüyle ilişkisi olduğu iddia edilen Can Paksoy hakkında yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını da Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozdu. Daire Başkanı ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin şüphelerin giderilemediğini belirterek karşı oy kullandı. Dosya nihai kararı verecek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Can Paksoy'a Yargıtay'dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında yeni gelişme

26 Eylül 2010 tarihinde Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan Can Paksoy hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılında verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2023'te bozulmuştu.

Can Paksoy’a Yargıtay’dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davasında yeni gelişme

Yargıtay'ın "mahkûmiyet verilmeli" yönündeki bu kararına rağmen, yerel mahkeme 2024 yılında bir kez daha direnerek Paksoy'un beraatine hükmetti.

İtirazlar üzerine dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

Can Paksoy’a Yargıtay’dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davasında yeni gelişme

YARGITAY : "KASTEN ÖLDÜRDÜ, BERAAT KARARI HATALI"
Sabah'ın haberine göre Yerel mahkemenin direnme kararı sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği yeni kararında; olay yeri incelemesi, adli tıp bulguları, DNA analizleri, HTS kayıtları ve sanığın çelişkili savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, Can Paksoy'un "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtildi. Kararda, maktulün elbisesi ve iç çamaşırlarında sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, düşme biçimiyle uyumsuz kafa travması, pencere çevresinde maktule ait herhangi bir iz bulunmaması ve sanığın davranışlarındaki çelişkiler öne çıkarıldı.

Can Paksoy’a Yargıtay’dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davasında yeni gelişme

Özellikle Paksoy'un annesiyle yaptığı telefon görüşmeleri ve olay sonrası uçağa binerek İstanbul'dan ayrılması, suç şüphesini artıran unsurlar olarak değerlendirildi.

Can Paksoy’a Yargıtay’dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davasında yeni gelişme

DAİRE BAŞKANI CANAN'DAN KARŞI OY: "DELİLLER KESİN DEĞİL"
Yargıtay, "sanığın kendisini suçtan kurtarmaya yönelik çelişkili savunmalarına itibar edilemeyeceği" kanaatine vardı. Daire çoğunluğu, delillerin sanığın maktule yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini gösterdiği görüşünde birleşti. Buna karşın karar oy çokluğuyla alındı.

Can Paksoy’a Yargıtay’dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davasında yeni gelişme

1. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Canan, karşı oy yazarak, eldeki delillerin mahkûmiyet için yeterli olmadığını, ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair şüphelerin giderilemediğini savundu. Canan, "her türlü şüpheden sanık yararlanır" ilkesine dayanarak beraat kararının yerinde olduğu görüşünü bildirdi.

Can Paksoy’a Yargıtay’dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davasında yeni gelişme

SON SÖZÜ CEZA GENEL KURULU SÖYLEYECEK
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin direnme kararını da bozarak dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. Ceza Genel Kurulu, Can Paksoy'un beraat mi edeceğine yoksa yeniden yargılanarak ceza mı alacağına nihai olarak karar verecek.