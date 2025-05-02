Can Paksoy'a Yargıtay'dan yeni şok! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında yeni gelişme
İstanbul'da 2010'da bir apartman boşluğunda ölü bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Apartmanın 8. katından düşerek öldüğü tespit edilen Erköseoğlu'nun ölümüyle ilişkisi olduğu iddia edilen Can Paksoy hakkında yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını da Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozdu. Daire Başkanı ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin şüphelerin giderilemediğini belirterek karşı oy kullandı. Dosya nihai kararı verecek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.