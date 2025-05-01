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Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için kritik virajlardan biri olan nisan enflasyon verisi, 5 Mayıs'ta açıklanacak. Zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamlarında dört ay geride kalırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yeni verilere çevrildi. Peki nisan enflasyonu ne kadar olacak? Memurlar ve emekliler temmuzda ne kadar zam alabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:08
Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

20 milyonu aşkın memur ve emeklinin maaşlarını doğrudan etkileyecek temmuz zammı için geri sayım başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu veriyle birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak artış büyük ölçüde netleşmiş olacak.

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

İlk 3 Aylık Enflasyon Yüzde 10'u Aştı

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'İn haberine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam anlamına gelirken; memurlar ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 3.83 oldu. Böylece memurların maaş zammı şimdiden yüzde 9.02 seviyesine ulaştı.

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Gözler 5 Mayıs'ta Açıklanacak Nisan Verisinde

İlk üç ayda tablo şekillenmeye başlasa da temmuz zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran aylarına ait verilerin de ortaya çıkması gerekiyor. Bu sürecin ilk adımı olan Nisan ayı enflasyonu, 5 Mayıs'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Nisan verisiyle birlikte 6 aylık dönemin dört aylık kısmı tamamlanmış olacak.

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Merkez Bankası Anketi Zam İçin Sinyal Veriyor

Merkez Bankası'nın Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz zammı için şimdiden güçlü ipuçları sunuyor. Ankete göre:

Nisan ayı TÜFE tahmini: %3.07

Mayıs TÜFE tahmini: %2.20

Haziran TÜFE tahmini: %1.70

Bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.91'e ulaşacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.91 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 11.24 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 16.8'e yükselecek.

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Yeni Maaşlar Ne Olacak?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, maaşlarda dikkat çeken artışlar yaşanacak. En düşük memur maaşı 43.726 liradan 51.071 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise 22.913 liraya yükselecek.

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Bazı meslek gruplarında beklenen yeni maaşlar ise şöyle:

Öğretmen (1/4): 61.828 TL

Polis (8/1): 68.839 TL

Hemşire: 62.447 TL

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Emekliler İçin Taban Aylıkta Artış İhtimali

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17.91 oranında artacak. Bu artışın taban aylıklara da yansıtılması gündemde. Eğer bu gerçekleşirse emeklilerin eline geçecek en düşük ödeme 17.060 liraya yükselecek. Ayrıca temmuz ayında taban aylık düzenlemesi ve refah payı artışı gibi ek kararların gündeme gelmesi de mümkün.

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Son Durum: Neler Oldu, Ne Bekleniyor?

Gerçekleşenler:

Ocak-Mart enflasyonu: %10.06

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: %10.06

Memur enflasyon farkı: %3.83

Memur zammı: %9.02

Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

Beklentiler:

6 aylık enflasyon: %17.91

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: %17.91

Memur ve emeklisi zam oranı: %16.8

En düşük memur maaşı: 51.071 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı: 17.060 TL