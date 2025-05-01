01 Mayıs 2025, Perşembe
Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…
Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için kritik virajlardan biri olan nisan enflasyon verisi, 5 Mayıs'ta açıklanacak. Zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamlarında dört ay geride kalırken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yeni verilere çevrildi. Peki nisan enflasyonu ne kadar olacak? Memurlar ve emekliler temmuzda ne kadar zam alabilecek?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:08