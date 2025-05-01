Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…

İlk 3 Aylık Enflasyon Yüzde 10'u Aştı

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'İn haberine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam anlamına gelirken; memurlar ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 3.83 oldu. Böylece memurların maaş zammı şimdiden yüzde 9.02 seviyesine ulaştı.