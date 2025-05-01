ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin toplumsal fayda odaklı projelerine destek veren ÜNİDES Programı’nın 4. dönem başvuruları tamamlandı, gözler şimdi sonuçlarda. 3-15 Nisan 2025 tarihleri arasında alınan başvurularla birlikte öğrenci toplulukları hem maddi hem de organizasyonel destek için yarıştı. Peki ÜNİDES 4. Dönem sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:45 PAYLAŞ ABONE OL

Üniversite öğrenci topluluklarının projelerine yönelik büyük bir fırsat sunan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2024-2025 yılı 4. dönem başvuru sonuçlarını duyurdu. Gençlerin toplumsal katkı sağlayan projelerine destek veren bu program, öğrencilere maddi ve organizasyonel katkılar sunuyor. Bu yıl toplamda 120 milyon TL'lik destek bütçesiyle dikkat çeken ÜNİDES, başvurularını 3-15 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul etti. Peki başvuruların sonucunda hangi projeler destek almaya hak kazandı?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başvurular Tamamlandı, Sonuçlar Belli Oldu Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programı, 4. dönem başvuru sonuçlarını nihayet açıkladı. 3-15 Nisan tarihleri arasında alınan başvurularda, Türkiye'nin dört bir yanından toplam 1995 proje değerlendirilmeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 499 ulusal ve 789 yerel olmak üzere 1288 proje, toplamda 83.463.910 TL hibe desteği almaya hak kazandı. ÜNİDES 4. DÖNEM BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN