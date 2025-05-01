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ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin toplumsal fayda odaklı projelerine destek veren ÜNİDES Programı’nın 4. dönem başvuruları tamamlandı, gözler şimdi sonuçlarda. 3-15 Nisan 2025 tarihleri arasında alınan başvurularla birlikte öğrenci toplulukları hem maddi hem de organizasyonel destek için yarıştı. Peki ÜNİDES 4. Dönem sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:45
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ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?

Üniversite öğrenci topluluklarının projelerine yönelik büyük bir fırsat sunan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2024-2025 yılı 4. dönem başvuru sonuçlarını duyurdu. Gençlerin toplumsal katkı sağlayan projelerine destek veren bu program, öğrencilere maddi ve organizasyonel katkılar sunuyor. Bu yıl toplamda 120 milyon TL'lik destek bütçesiyle dikkat çeken ÜNİDES, başvurularını 3-15 Nisan 2025 tarihleri arasında kabul etti. Peki başvuruların sonucunda hangi projeler destek almaya hak kazandı?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Başvurular Tamamlandı, Sonuçlar Belli Oldu

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programı, 4. dönem başvuru sonuçlarını nihayet açıkladı. 3-15 Nisan tarihleri arasında alınan başvurularda, Türkiye'nin dört bir yanından toplam 1995 proje değerlendirilmeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 499 ulusal ve 789 yerel olmak üzere 1288 proje, toplamda 83.463.910 TL hibe desteği almaya hak kazandı.

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Desteklenen Projelerin Alanları Çeşitleniyor

ÜNİDES, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir konu yelpazesinde projelere destek verdi. Desteklenen projeler, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, uluslararası çalışmalar, kapasite geliştirme, mesleki gelişim gibi pek çok farklı alanda hayata geçirilecek. Bu projeler sayesinde gençler, yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı bulacak.

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ÜNİDES'in Desteklediği Alanlar Nelerdir?

ÜNİDES programı, özellikle üniversite öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle projeler geliştirmelerini teşvik ediyor. Desteklenen projeler, şu başlıklarda yoğunlaşacak:

Bilim ve Teknoloji: Gençlerin bilimsel alandaki araştırmalarını ve geliştirdikleri projeleri desteklemek amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları ve seminerler.

Güzel Sanatlar: Resim, heykel, müzik, dans gibi sanat dallarında yapılan etkinlikler ve projeler.

Spor ve Sağlıklı Yaşam: Fiziksel sağlığı artırmaya yönelik spor etkinlikleri ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması.

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Kişisel ve Sosyal Gelişim: Gençlerin sosyal becerilerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitimler ve etkinlikler.

İş Birliği Programları: Kamu ve özel sektörle iş birliği yaparak, üniversite kulüplerinin toplumsal fayda sağlayan projelerde yer alması.

Kapasite Geliştirme: Gençlerin ve öğrenci topluluklarının becerilerini artırmaya yönelik çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları.

Erişilebilirlik Projeleri: Fiziksel, dijital ve sosyal erişilebilirliği artıran projeler.

Uluslararası Çalışmalar: Küresel sorunlar ve uluslararası projelere yönelik çalışmalar.

Mesleki Gelişim Faaliyetleri: Gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik seminerler ve atölyeler.

Tarım ve Teknolojileri: Tarım sektöründe yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir üretim projeleri.

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