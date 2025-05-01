Viral Galeri Viral Tıkla AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 3. dönem kayıt yenileme tarihini merak etmeye başladı. Açık Lise öğrencilerinin gözleri şimdi kayıt yenileme işlemlerine çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:56
AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme sürecinin başladığını duyurdu. Kayıt yenileme işlemleri, 30 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 20 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitiminde sona erecek.

AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

Kimler Kayıt Yenileyebilir?

Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olup öğrencilik durumu aktif, beklemeli veya kayıt yenilememiş olan ve 8 Eylül 2007 veya öncesinde doğmuş öğrenciler gerçekleştirebilecek.

Bu gruba giren adaylar 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarına katılabilecek. Kayıt yenileme yapılmaması durumunda ise sınavlara girme hakkı kaybediliyor.

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Kayıt yenileme işlemleri https://aol.meb.gov.tr üzerinden duyurulan tarihler arasında yapılacak. İşlemler, il ve ilçe düzeyindeki halk eğitimi merkezi müdürlükleri üzerinden yürütülüyor.

Kayıt Ücreti ve Ödeme Kanalları

Kayıt yenileme işlemi için belirlenen ücret 400 TL. Ödemeler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılacak. Öğrenciler, ödemelerini https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla veya Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla ATM, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık yoluyla gerçekleştirebilir.

AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

Ücret Muafiyeti Olan Öğrenciler Ne Yapmalı?

Ücret muafiyeti hakkı bulunan öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinin sistemde güncellenebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM hattını aramaları veya en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Ayrıca, güncel sağlık raporlarının sisteme yüklenmiş olması ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerinin kontrol edilmesi önemli.

AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. Dönem Sınavları Ne Zaman?

MEB takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri yaklaştıkça sınav yeri ve saat bilgileri yine AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

SON DAKİKA