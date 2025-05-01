AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Ücret Muafiyeti Olan Öğrenciler Ne Yapmalı?

Ücret muafiyeti hakkı bulunan öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinin sistemde güncellenebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM hattını aramaları veya en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Ayrıca, güncel sağlık raporlarının sisteme yüklenmiş olması ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerinin kontrol edilmesi önemli.