AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 3. dönem kayıt yenileme tarihini merak etmeye başladı. Açık Lise öğrencilerinin gözleri şimdi kayıt yenileme işlemlerine çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:56