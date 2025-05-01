Mükemmel saç kesimine sahip olmak için trendleri takip etmeniz yeterli değildir. Moda olan kesimler, her yüz tipine uygun olmayabilir. Yanlış saç kesimleri, yüzü olduğundan daha sert ya da çocuksu gösterebilir. Güzelliğinizin cazibesini artırmak, dikkat çekici bir auraya sahip olmak için yüz şeklinize yakışan ideal saç kesimlerini bilmeniz gerekir. Peki hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri…