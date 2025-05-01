Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
Doğru saç kesimi, modayı takip etmenin yanı sıra yüz hatlarınıza uygun bir kesim olması gerekir. Her yüz şekli, belirli bir saç modeliyle dikkat çeker. İster güçlü çene hatlarını dengelemek, ister yüzünüzü daha uzun ya da daha dengeli göstermek isteyin… Yüz şeklinize uygun doğru saç kesimini bulmanız önemlidir. Peki hangi kesim, hangi yüz hatlarına daha çok yakışır?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:40