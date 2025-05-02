Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

İşte Pınar'ın çok konuşulacak mesajları:

1- Volkan 2 haftadır 'Ben gitmek istiyorum, seninle düelloda karşılaşalım, zaten ben oyunu bırakacağım' diye yanımda defalarca konuştu. 'Ya aslında bu hafta gidecektim ben de Sedat saçma sapan konuşup meydan okudu' diye kalmak lazım şimdi', 'Çocuklarım, özellikle Tarık çok kötüymüş, gitmem lazım. Zaten havuz sezonu da açıldı, işe dönmem lazım'' diye gerekçe adı altında manipülasyonlarını sıraladı.

2- Volkan bu oyunlardaki kendi çıkar ve hırslarının kurbanı olmuş bir kukladır (Azmettirici değil)

3- Poyraz'ın kendilerine dert olacağını bilen ve erkenden kurtulmak isteyen Ayşe ve Yusuf bu planın komutanlarıdır.

4- Oyunun sahibi ise kesinlikle Batuhan

5- Şimdi de Yusuf ve Ayşe, Sevgi'yi korumak için Dilşah'ı yazma oyununu başlattı.

6- Çünkü Ayşe'ye göre Dilşah daha tehlikeli bir rakip. Düelloda gider belki diye düşünmüştür.

Sonuç: Poyraz'a yapılan tehlikeli ve rezil kumpas! Bunun adına strateji değil, kalleşlik denir!