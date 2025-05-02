02 Mayıs 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den sert tepki!

Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den sert tepki!

Survivor All Star 2025'in son bölümünde izleyicileri şaşırtan bir veda yaşandı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le uzun süredir aşk yaşayan Yiğit Poyraz'ın Survivor macerası sona erdi. Eleme sonrasında Yasmin Ebil ve Pınar Saka, sosyal medyada çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:37
Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

Survivor All Star 2025'te heyecan her geçen gün artarken, 1 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Yiğit Poyraz ve Volkan, eleme potasında karşı karşıya geldi.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

Gecenin final düellosunda iki yarışmacı da parkurda var gücüyle mücadele etti.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

Ancak oyunlarda daha başarılı olan Volkan, Poyraz karşısında 3-0'lık net bir skorla galip gelerek adada kalmayı başardı. Bu sonuçla Yiğit Poyraz yarışmaya veda eden isim oldu.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

"MANİPÜLASYONLAR OLDU"

Yiğit Poyraz, veda konuşmasında "Odağımı ekstra dağıtacak manüpülasyonlar mı desem aslında niyet de okumak istemiyorum ama... Günün sonunda kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan abi ile birkaç konuşmamız olmuştu, ben de ona güvenmiştim açıkçası. Yani doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum kırmak da istemiyorum kimseyi" dedi.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı. Poyraz'ın elenmesi izleyenleri olduğu kadar yarışmacıları da şoke etti.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

Yarışmayı yakından takip eden sevgilisi Yasmin Erbil ise bu ayrılığa sessiz kalmadı.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

"REZALET"

Sosyal medya hesabından, Gönüllüler takımındaki bir konuşmayı paylaşarak "Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet" notunu düştü. Bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

PINAR SAKA'DAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Yarışmada geçen hafta elenen Pınar Saka da takım arkadaşı Yiğit Poyraz'ın elenmesinin ardından Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

Pınar Saka, Poyraz'ın adaya veda etmesinin hemen ardından sosyal medyadan ''Oooo!! Bizans oyunları... Hayatımda bu kadar tehlikeli insanlar görmedim'' mesajını paylaştı.

Pınar paylaşımlarının devamında Volkan için şoke eden iddialarda bulundu. Pınar Saka, Poyraz'ın elenmesinin perde arkasını madde madde anlattı.

Survivor’dan elenen Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den sert tepki!

İşte Pınar'ın çok konuşulacak mesajları:

1- Volkan 2 haftadır 'Ben gitmek istiyorum, seninle düelloda karşılaşalım, zaten ben oyunu bırakacağım' diye yanımda defalarca konuştu. 'Ya aslında bu hafta gidecektim ben de Sedat saçma sapan konuşup meydan okudu' diye kalmak lazım şimdi', 'Çocuklarım, özellikle Tarık çok kötüymüş, gitmem lazım. Zaten havuz sezonu da açıldı, işe dönmem lazım'' diye gerekçe adı altında manipülasyonlarını sıraladı.

2- Volkan bu oyunlardaki kendi çıkar ve hırslarının kurbanı olmuş bir kukladır (Azmettirici değil)

3- Poyraz'ın kendilerine dert olacağını bilen ve erkenden kurtulmak isteyen Ayşe ve Yusuf bu planın komutanlarıdır.

4- Oyunun sahibi ise kesinlikle Batuhan

5- Şimdi de Yusuf ve Ayşe, Sevgi'yi korumak için Dilşah'ı yazma oyununu başlattı.

6- Çünkü Ayşe'ye göre Dilşah daha tehlikeli bir rakip. Düelloda gider belki diye düşünmüştür.

Sonuç: Poyraz'a yapılan tehlikeli ve rezil kumpas! Bunun adına strateji değil, kalleşlik denir!